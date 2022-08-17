В Украине "Иглой" уничтожен лучший российский вертолетчик-ас из группы Беркут

Василий Клещенко ликвидирован в Украине / Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского вертолетчика-аса Василия Клещенко. Произошло это еще весной, но только сейчас стало известно, что сделал удачный выстрел из ПЗРК "Игла" солдат 93-й ОМБр Артур Ильюк.

Как сообщается на Facebook-странице 93-й ОМБр, сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в апреле. Он упал перед позициями бригады в районе села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области.

Бойцы не смогли полноценно изучить место падения. Тогда удалось лишь осмотреть обломки ночью и совершить несколько облетов с помощью дрона.

"И вот наконец в июне группа разведчиков ГУР МО и журналист Юрий Бутусов смогли попасть на место падения вертолета. И выяснить, что военный нашей бригады солдат Ильюк Артур Григорьевич, сделавший удачный выстрел из ПЗРК "Игла", ликвидировал лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Василия Клещенко", - говорится в сообщении.

Ликвидированный оккупант Василий Клещенко в 2021 году принимал участие в параде к 9 мая. Российский полковник летел за штурвалом боевого вертолета Ка-52 Аллигатор.

Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

Клещенко похоронили на мемориальном кладбище в городе Торжок.

Справка. ПЗРК Игла — советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей в условиях тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1981 году. "Игла" находится на вооружении армий России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств.

Как сообщал Главред, в России умер летчик Вадим Алаев, попавший в плен после того, как бомбил мирные населенные пункты Украины. Его вернули стране-агрессору во время обмена пленными 19 апреля. Уже дома он умер от страшных ожогов, полученных в загоревшемся после подбития украинскими военными вертолете.

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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