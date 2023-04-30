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Сбил 16 вражеских дронов и вертолет Ка-52: в боях за Украину погиб легендарный зенитчик "Кельт"

Алина Дембицкая
30 апреля 2023, 16:51 обновлено 30 апреля, 16:51
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Во время ожесточенных боев с оккупантами Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к собратьям.
погибший защитник
В боях за Украину погиб зенитчик Андрей Линейчук / 95 отдельная десантно-штурмовая бригада, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины – Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

Как сообщает 95 отдельная десантно-штурмовая бригада, имя сержанта Андрея Линейчука уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании. Ведь именно он был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet – модификации Starstreak.

"Десантник стал самым результативным зенитчиком Вооруженных сил Украины. 16 "Орланов", 1 Zala и даже боевой вертолет Ка-52 – все это на счету полного кавалера ордена "За мужество" Андрея Линейчука, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что защитник родом из Житомирской области. Еще со школьных лет он определил для себя: после получения образования обязательно вступит в ряды ВСУ, чтобы защищать страну. Поэтому сразу после получения степени бакалавр по лесоводству, "Кельт" летом 2020 года подписал контракт с 95-й бригадой ДШВ. Начало полномасштабного наступления россиян он встретил под Горловкой на позициях ЗРК "Стрела", в расчете которой тогда работал.

Во время ожесточенных боев с российскими оккупантами Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к собратьям. К сожалению, во время очередного вражеского обстрела он погиб.

"Андрея нам будет не хватать. Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас примером, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов... Мы потеряли собрата и настоящего Аса! Однако дело его будет еще долго жить! Его воспитанники будут так же охранять небо и уничтожать вражеские воздушные цели! Украинское небо всегда будет под надежной охраной и обороной!", - заявили собратья погибшего защитника.

Напомним, что в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб защитник Украины Гайк Хачатрян. Воин был жителем села мирков Волынской области. Он погиб вблизи поселка Ямполь – в его окоп попала мина.

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