В боях с российскими оккупантами погиб украинский воин из Закарпатья Андрей Пида

Андрей Пида отдал жизнь за то, чтобы его родные места никогда не испытали того горя и разрухи, от которых пострадали области, которые были под оккупацией РФ.

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Андрей Пида погиб, защищая Украину от оккупантов / Фото: trubyna.org.ua, УНИАН

В боях за Украину с российскими оккупантами погиб защитник из Закарпатья Андрей Пида. Обстоятельства гибели Героя неизвестны.

"Жизнерадостный, всегда положительный Андрей Пида отдал жизнь за то, чтобы его родные Великоберезнянщина, Ужгородщина, Закарпатье никогда не испытали того горя и разрухи, от которых пострадали области, которые были под оккупацией. Вечная память Герою!" – сообщает местное издание Трибуна.

Побратим Пиды Андрей Дидун отметил в Facebook, что имел честь служить с погибшим воином.

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"Я до последнего надеялся, что информация не подтвердится. Имел честь, служить с вами! Навеки в строю!" – написал он.

Андрей Пида с побратимами / Фото facebook.com/andriy.didun

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб военнослужащий сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Он одним из первых встал на защиту Бахмута.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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