"Нереальная боль": за свободу Украины погиб многократный чемпион по гребле

После полномасштабного вторжения страны-агрессора России Александр Дикий вступил в ряды ВСУ и мужественно защищал нашу страну.

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В боях за Украину погиб многократный чемпион по гребле / Facebook Насти Петровой

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 41-летний мастер спорта по гребле Александр Дикий. Жизнь защитника оборвалась 16 апреля на Донбассе.

Как сообщает Федерация академической гребли Украины, Дикий – многократный чемпион Украины. Он занял четвертое место в составе сборной Украины на чемпионате мира среди юниоров в возрасте до 19 лет. После полномасштабного вторжения страны-агрессора России вступил в ряды ВСУ и мужественно защищал нашу страну.

"Папа, я бы так хотела, чтобы ты был рядом со мной, чтобы увидел своих внуков, был на моей свадьбе, но жизнь решила совсем иначе. Я не хочу верить, что тебя нет. Я не хочу верить, что я никогда не почувствую твои объятия, что я никогда не услышу твой голос, что тебя просто не будет вообще. Мне очень тяжело, это такая нереальная боль, которую я никому никогда не пожелаю", - написала дочь защитника Анастасия на своей странице в Facebook.

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Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

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