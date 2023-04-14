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У Бахмута погиб взводный Иностранного легиона: у польского добровольца остались четверо детей

Алексей Тесля
14 апреля 2023, 21:23 обновлено 14 апреля, 21:28
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У Михала Журека остались украинские награды за участие в войне с российскими захватчиками.
Журек
Похороны Михала Журека / PAP/Tomasz Wojtasik

В польском Бралине состоялась церемония похорон польского добровольца, погибшего на войне в Украине – 45-летнего Михала Журека.

В траурных мероприятиях приняла участие украинская делегация, в том числе генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь и украинские военные, передает Укринформ.

Во время церемонии прощания на гроб погибшего был положен украинский флаг, который затем был передан близким Героя, на его могилу украинская делегация возложила венки от военных побратимов и украинского народа.

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Украинская делегация выразила соболезнования матери, жене и детям Героя.

"Они были тронуты и пожелали Украине как можно быстрее прогнать врага со своей земли", — отметил в комментарии агентству генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.

Журек был командиром взвода в Иностранном легионе ВСУ и считался одним из лучших воинов этого подразделения. В результате штурма вражеских позиций под Бахмутом польский доброволец получил многочисленные ранения и скончался 25 марта в госпитале в Днепре.

Жена добровольца Агата Журек в комментарии польским СМИ отметила, что мужчина присоединился к рядам ВСУ в апреле прошлого года.

"Он говорил, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши", — подчеркнула она в комментарии PAP.

По ее словам, в апреле у него заканчивался контракт, и он планировал возвращаться в Польшу, чтобы передавать полученный в Украине опыт в польской армии.

У погибшего осталось четверо детей 12-18 лет.

У него также есть украинские награды за участие в войне с российскими захватчиками.

Напомним, в боях за Бахмут также погиб известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Он был офицером 53-й отдельной механизированной бригады.

В конце марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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