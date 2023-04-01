В боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

Смерть Ореста Кинаша - это большая потеря для всего украинского туристического сообщества.

Орест Кинаш погиб под Бахмутом / Фото facebook.com/CaptainDzembronia

В боях за Украину погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады, известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Свой последний бой он принял под Бахмутом Донецкой области.

Трагическое известие сообщил в Facebook Туристического информационного центра Captain Dzembronia автор сообщества Александр Бондаренко. По его словам, смерть Ореста Кинаша - это большая потеря для всего украинского туристического сообщества.

"Орест всегда относился с уважением к делу – к горам, к культуре, к людям. Когда возникла необходимость – взял оружие в руки и пошел защищать нашу страну", – говорится в сообщении.

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Бондаренко подчеркнул, что Орест был достойным человеком, и предложил один из пиков "освобожденного от россиян Кавказа" назвать в его честь.

"И тогда, поднявшись на гору, развернув сине-желтый флаг, украинские альпинисты скажут: "Все нормально, Орест. Все нормально", – написал он.

Орест Кинаш / Фото facebook.com/CaptainDzembronia

В Сети пишут, что несколько недель назад защитник Украины получил осколочное ранение, однако отбыл три дня на позициях до ротации, затем отказался от госпитализации и согласился только на десять дней освобождения от службы. Вышел сразу на первый же день после окончания – и погиб.

Как сообщал Главред, ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).

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