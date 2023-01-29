28-летний Руслан Курдас был воспитанником запорожского футбола. И немало поиграл в различных командах из разных частей Украины.

В боях с врагами погиб бывший игрок "Таврии" и запорожского "Металлурга" Руслан Курдас / https://ua.depositphotos.com и ФК "Кристалл"

28-летний футболист Руслан Курдас погиб в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область). Об этом сообщает в Facebook бывший пресс-атташе ФК "Победа" Дмитрий Москаленко.

Курдас был воспитанником запорожского футбола. Но начал свой путь в профессиональном спорте в 2011 году в составе "Динамо" из Хмельницкого. Выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Победа" (Днепр).

В составе последнего провел один матч во Второй лиге, один матч в Кубке Украины в 2020 году и пять матчей в аматорском первенстве Украины.

Кроме того, Курдас выступал в составе "Кристала" из Чорткива (Тернопольская область). За эту команду провел 54 игры в областном и в любительском чемпионате Украины (забил 19 голов) и даже был капитаном команды.

Параллельно Курдас работал учителем по физическому воспитанию в Чертковской гимназии №3. А после начала полномасштабного военного вторжения в Украину вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт.

Напомним, ранее защищая Украину от российских оккупантов, погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.

Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

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