Был талантливым артистом балета: в боях за Украину трагически погиб 26-летний защитник

Защитнику было всего 26 лет / Национальная оперетта Украины

В боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

Об этом говорится в сообщении Национальной оперетты Украины в Facebook.

"Страшная весть всколыхнула коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье защитника. Вечная слава и память нашему Герою!", - говорится в сообщении.

Соболезнования в связи с гибелью артиста опубликованы также на странице в Facebook поселка городского типа Народичи Житомирской области – с июня 2014 года артист имел статус переселенца в селе Старый Дорогинь.

"На бахмутском направлении 13 ноября погиб наш военный, уроженец г. Донецк, молодой, талантливый, артист балета Киевского национального академического театра оперетты Хлупьянец Вадим Васильевич 04.06.1996 г. н. Невозможно подобрать слова, чтобы выразить наши соболезнования родным и близким", - говорится в публикации.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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