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В боях за Херсонщину погиб чемпион мира по хортингу, воин Нацгвардии Валерий Скоренцов

15 ноября 2022, 09:58

Украинского защитника, командира взвода оперативного назначения Нацгвардии Валерия Скоренцова провели в последний путь 11 ноября в Александрии.

Валерий Скоренцов
Валерий Скоренцов погиб в бою в Херсонской области / СК Защита

В бою за освобождение Херсонской области от оккупантов России 8 ноября погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины из Александрии Кировоградской области, командир 3-го взвода оперативного назначения роты на бронеавтомобилях Валерий Скоренцов. Также он был мастером спорта Украины по панкратиону и мастером спорта международного класса по военно-спортивному многоборью.

О гибели украинского защитника в Facebook сообщил глава Александрийской громады Сергей Кузьменко.

"8 ноября в бою за нашу Родину в районе Херсонской области погиб нацгвардеец Валерий Скоренцов. Александрийцу было 35 лет. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь.

Вечная память и слава воину и Герою, отдавшего свою жизнь за Украину. Искренние соболезнования семье и близким", - написал Кузьменко.

Газета Кировоградщины пишет, что боевое искусство хортинг стало семейным видом спорта для Скоренцовых. Анатолий Скоренцов, отец Валерия, руководитель военно-патриотического клуба хортинга Казак в селе Федирки, откуда родом погибший украинский герое. Его младшие брат и сестра также побеждали на чемпионатах Украины и мира по хортингу.

Валерий Скоренцов
Скоренцов был чемпионом мира по хортингу / СК Защита

Кроме того, Валерий Скоренцов был мастером спорта Украины по панкратиону и мастером спорта международного класса по военно-спортивному многоборью

Скоренцов Валерий
Валерий Скоренцов был титулованным спортсменом / СК Защита

"Преподаватели и студенты запомнят Валерия активным, целеустремленным, справедливым, подлинным примером для будущих поколений. Он самоотверженно отстаивал независимость и целостность Украины. Война оборвала жизнь защитника государства, сына, мужа, отца, товарища…", - сказали в Александрийском педагогическом колледже, где он учился.

Издание Светловодск пишет, что Валерий Скоренцов родился 14 июля 1987 года. В 2013 году после колледжа он окончил Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко. Получил степень магистра по специальности преподаватель физического воспитания, учитель физической культуры и валеологии, руководитель спортивных секций и организатор туристической работы.

С 2014 года Скоренцов работал в лицее информационных технологий Александрийского городского совета. Был востребованным тренером местного патриотически-спортивного клуба Защита.

С 9 сентября 2016 года по 27 июля 2022 года служил в отдельном отряде специального назначения Центрального территориального управления Нацгвардии Украины.

С 27 июля проходил службу в воинской части 3011 Центрального оперативно-территориального объединения Нацгвардии в должности командира 3-го взвода оперативного назначения роты на бронеавтомобилях.

Валерия Скоренцова 11 ноября в Александрии провели в последний путь.

Валерий Скоренцов прощание
Прощание с Валерием Скоренцовым / svetlovodsk.com.ua

Украина освободила Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон. Город с марта находился под российской оккупацией. В Херсоне появились государственные флаги Украины. Местные жители с радостью и счастьем встречали украинских бойцов.

Вечером президент Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором подтвердил, что Украина возвращает Херсон. Первыми в город зашли бойцы специальных подразделений ВСУ. Зеленский подчеркнул, что украинские войска продолжают освободительную операцию.

14 ноября в Херсоне состоялась церемония поднятия государственного флага Украины. В город прибыл президент Владимир Зеленский.

Другие новости:

Нацгвардия Херсонская область война России и Украины
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