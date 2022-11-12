Добровольцем пошел защищать Украину: под Бахмутом погиб украинский чемпион по кикбоксингу

Виталий Стиба пошел на фронт добровольцем / Фото yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

Защищая Украину, погиб 23-летний чемпион Ривненской области по кикбоксингу WAKO Виталий Стиба. Он не служил в армии, но вместе с братом решил пойти добровольцем на войну. Проходил службу в составе спецроты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" ДУК, имел позывной Витаха.

Виталий Скиба погиб в окрестностях Бахмута Донецкой области, сообщает сайт Янголи спорту.

"Виталий не боялся ответственности и твердо знал, что его призвание – защищать мир. Его силой воли, преданности, искренности – восхищались все побратимы. Командир Виталия говорит, что столь сильного духом человека за свою жизнь он еще не встречал", – рассказал мэр Ровно Александр Третяк.

23 августа во время зачистки ангара Виталий вместе с другими украинскими военными попал под вражеский обстрел и получил смертельное ранение.

"Ребята попали в засаду. Противник значительно превосходил и количественно, и вооружением, но они держались и дали достойный отпор. Начался массированный артобстрел. "Витаха" получил ранение и перестал выходить на связь. Сперва думали, что Виталий погиб, но через некоторое время он вышел на связь… То, что он говорил, как он это говорил… Он проявил чрезвычайное мужество и стойкость", – отметил командир Виталия Сергей.

Виталий родился и вырос в Ровно, учился в 25-й школе, позже – в техническом колледже. Занимался единоборствами.

"Молодой, исполненный сил и желания жить Виталий Стиба всегда подчеркивал - никакого страха, только взгляд вперед! И никак иначе, ни шагу назад. Его любили братья и сестры, уважали друзья, ценили родители", - говорится на сайте горсовета Ровно.

Похоронен на ривненском Новом кладбище.

Виталий Стиба / Фото rivnerada.gov.ua

Как сообщал Главред, 7 ноября во время жестоких боев с русскими оккупантами погиб британский доброволец в составе ВСУ Саймон Лингард из города Грейт-Харвуд, графство Ланкашир. Родные характеризуют Саймона как "самого храброго человека" и "настоящего героя", который отправился воевать с русскими оккупантами в Украину ‒ для того, чтобы "защитить то, что он считал правильным".

Напомним, защищая Украину, погиб бывший депутат Львовского городского совета Юрий Лунь. Ему было 40 лет.

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