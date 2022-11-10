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Осталась жена и двое детей: в боях за Украину погиб британский десантник-доброволец

10 ноября 2022, 09:21

Саймон Лингард, который много лет прослужил в парашютно-десантном полку, пошел воевать с русскими оккупантами в Украине и геройски погиб.

Доброволец, Британия
В боях за Украину погиб британский десантник-доброволец / Семейный архив Лингардов, https://ua.depositphotos.com

Британский доброволец в составе ВСУ, Саймон Лингард из города Грейт-Харвуд, графство Ланкашир, скончался во время жестоких боев с русскими оккупантами в минувший понедельник, 7 ноября. Об этом сообщает BBC.

Его родные характеризуют Саймона как "самого храброго человека" и "настоящего героя", который отправился воевать с русскими оккупантами в Украину ‒ для того, чтобы "защитить то, что он считал правильным".

Представитель Форин Офис (британского внешнеполитического ведомства) заявил, что максимально поддерживает семью Лингарда, погибшего в Украине.

"Мы постоянно в контакте с местными властями в связи с его смертью", — добавил он.

Стейси Лонгворт, жена Лингарда и мать двоих его детей, рассказала BBC, что он большую часть своей жизни провел на военной службе и много лет прослужил в парашютно-десантном полку.

Она сказала, что "просто ждала, когда он скажет мне, что собирается уйти", когда началось российское вторжение в Украину.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях с русскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны (1992-93 годы – Главред), уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области в результате авиаудара", ‒ писали грузинские источники.

До того белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

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