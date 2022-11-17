Под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу и многодетный отец

Спорсмен Евгений Колесниченко погиб под Бахмутом/ Федерация гандбола Украины, ua.depositphotos.com

На Донетчине под Бахмутом погиб украинский воин, многодетный отец и чемпион Украины по гандболу Евгений Колесниченко.

Он служил в штурмовом подразделении. О гибели бойца сообщила Федерация гандбола Украины.

Колесниченко в первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля вступил в тероборону Киева. Затем он оказался в самых горячих точках фронта.

Воин до войны был мастером спорта по гандболу, выступал за донецкий "Шахтер". Отмечается, что они с женой мечтали приобрести дом на колесах, но война разрушила все мечты.

У Евгения остались жена Евгения и трое детей. Похоронили героя в среду, 16 ноября.

"Я просто в отчаянии. Такие ребята умирают за наше будущее, мы должны ценить это. Женя был из Донецка. Он был замечательным человеком и хорошим умным игроком, который отлично видел площадку, играл на позиции левого полусреднего, был чемпионом и призером национального первенства в составе донецкого "Шахтера-Академии" в конце 1990-х и начале 2000-х годов", – рассказал главный тренер команды "Донбасс", бывший тренер Евгения Колесниченко в команде "Шахтер-Академия" Иван Фучеджи.

Погиб спортсмен Евгений Колесниченко/ Федерация гандбола Украины

Погиб спортсмен Евгений Колесниченко/ Федерация гандбола Украины

Ранее сообщалось, что под Бахмутом в Донецкой области погиб фермер из канадской провинции Саскачеван, ветеран Афганистана 33-летний Джозеф Хильдебранд, который добровольцем воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Доброволец вместе с побратимами погибли во время выполнения боевого задания.

Напомним, во Львове 14 ноября попрощались с 25-летним бойцом из Тайваня, который воевал на стороне Украины в рядах 93-й бригады "Холодный Яр" и погиб на Луганщине. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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