Оккупанты убили 9-х из 12-ти членов группы: в боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады – СМИ

Погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд/ Facebook Joseph Hildebrand

Под Бахмутом в Донецкой области погиб фермер из канадской провинции Саскачеван, ветеран Афганистана 33-летний Джозеф Хильдебранд, который добровольцем воевал на стороне Вооруженных сил Украины.

О его гибели сообщает CBC News. Отмечается, что доброволец вместе с побратимами погибли во время выполнения боевого задания.

Члены семьи Хильдебранда рассказали, что о гибели военного им сообщили другие выжившие солдаты.

Сейчас украинские бойцы охраняют тела погибших побратимов на вражеской территории, пока будут приняты меры, чтобы их оттуда вывезти.

По словам брата погибшего добровольца, Хильдебранд вместе с другими военными выполнял задачи возле города Бахмут в Донецкой области.

Известно, что тогда погибли девять из 12 человек, участвовавших в выполнении задания.

Джозеф Хильдебранд с семьей/ Facebook Joseph Hildebrand

Ранее сообщалось, что во Львове 14 ноября попрощались с 25-летним бойцом из Тайваня, который воевал на стороне Украины в рядах 93-й бригады "Холодный Яр" и погиб на Луганщине. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Напомним, 9 ноября во время обстрела российскими оккупантами погиб пограничник Черниговского пограничного отряда – штаб-сержант Татьяна Виноградская. С защитницей Украины простились 11 ноября в ее родном городе Городня Черниговской области.

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