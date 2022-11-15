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ВСУ попали в штаб оккупантов на Луганщине: 30 захватчиков погибли, много раненых

15 ноября 2022, 08:33

Штаб был размещен в населенном пункте Милуватка. В результате "прилета" еще 20 оккупантов были ранены.

Украинские военные, ВСУ, российские вонные, взрыв
ВСУ ударили по штабу оккупантов на Луганщине/ 10 ОМПБр им. Якова Гандзюка, pixabay, Минобороны РФ

Украинские военные уничтожили три десятка российских оккупантов, попав в штаб врага на оккупированной части Луганской области.

Еще более 20 российских захватчиков были ранены. Об этом говорится в отчете Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованном утром во вторник, 15 ноября.

"Подтверждено поражение подразделений противника за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Милуватка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. Сейчас известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиков", – сообщают в Генштабе.

Продвижение украинских военных на Луганщине

Ранее сообщалось, что на Сватовском направлении Луганской области погибло 529 мобилизованных, при этом все они были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области. Родственники оккупантов, которые находятся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Макеевка в Сватовском районе Луганской области. Село, которое расположено в Краснореченской поселковой общине, переходит в "синюю зону".

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, силы обороны Украины в Луганской области освободили уже 12 населенных пунктов. Территории возвращаются тяжело – у оккупантов РФ было время, чтобы подготовиться и свезти огромное количество мобилизованных россиян. Российская армия, ее мобилизованные и зэки постоянно обстреливают Белогоровку, от села осталась только территория.

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