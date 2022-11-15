Армия РФ может выйти из Донецка, как вышла из Херсона - генерал

Не стоит задача атаковать Донецкую область в лоб, сказал Игорь Романенко / Фото УНИАН, uainfo.censor

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко оценил шансы освобождения оккупированного Донецка. По его словам, в перспективе враг может бежать из города так же, как это было в Херсоне.

"Не стоит задача атаковать Донецкую область в лоб. Силы обороны Украины ведут себя очень профессионально и проводят так называемые асимметричные действия (…) Было бы более рационально нанести удар с Запорожского направления на Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, а также с севера, с Луганского направления – освободить Сватово и продвигаться вперед", - сказал Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

"Может быть, к Донецку мы доберемся позже, но благодаря таким действиям противник будет вынужден сам выходить из города, как вышел из Херсона, потому что будет опасаться окружения, расчленения, уничтожения живой силы и вооружения противника", - сказал он.

Романенко добавил, что в ближайшее станет понятно, какие направления после Херсонского станут главными. При этом маловероятно, что Силы обороны будут форсировать Днепр на Херсонском направлении.

"Еще одна-две победы оперативного уровня, как на Харьковском и Херсонском направлениях, и мы сможем достичь серьезной победы стратегического уровня, например, по освобождению юга или востока страны. Теперь даже логистические пути в Крым оказались под нашим огневым воздействием. Есть ряд позитивных моментов, которые можно будет использовать для дальнейшего успешного проведения нашей операции по освобождению оккупированной части Украины", - резюмировал генерал.

Освобождение Херсонской области

9 ноября министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости. Город находился в оккупации более 8 месяцев.

14 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Он лично встретился с украинцами, которые все это время выживали в областном центре, а также с украинскими защитниками, которые освободили город.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что хозяин Кремля Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область.

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