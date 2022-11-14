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"На Москву наступать не будем": все, что известно о приезде Зеленского в Херсон

14 ноября 2022, 16:13

Владимир Зеленский прибыл в Херсон, чтобы лично поддержать местных жителей. Его это мотивирует.

'На Москву наступать не будем': все, что известно о приезде Зеленского в Херсон
Владимир Зеленский прибыл в Херсон / Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон, который недавно украинские военные освободили от российских оккупантов. Город находился в оккупации более 8 месяцев. Об этом он лично заявил на своей странице.

Президент лично встретился с украинцами, которые все это время выживали в областном центре, а также с украинскими защитниками, которые освободили город.

Украинцы были невероятно рады видеть президента.

Зеленский в Херсоне
Владимир Зеленский прибыл в Херсон / скриншот

В Херсоне торжественно прозвучал украинский гимн, а также был поднят украинский флаг.

"Имею честь сегодня быть вместе с вами на нашей родной украинской Херсонщине. От этого, даже сейчас тепло, несмотря на погоду ... Въезжая сюда, к вам, видел надпись "Херсонская область приветствует" и это действительно очень приятно. А после этого было не очень приятно, когда увидел, сколько было расстреляно обычных домов, кафе - то, что делала Российская Федерация в нашем государстве, показала, что она может убивать. Но вы, вся Украина, наши Вооруженные силы, наша Нацгвардия, наши разведчики показали, что убить Украину невозможно", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский в Херсоне
Владимир Зеленский прибыл в Херсон / скриншот

Журналисты поинтересовались у президента, почему он так рисковал своей жизнью, уезжая в Херсон, ведь на втором берегу Днепра стоят российские оккупанты. Зеленский сначала отшучивался, а потом отметил, что он считает важным поддерживать людей и получать невероятные эмоции в ответ.

"А как же херсонские арбузы? Но важно быть здесь, все же рискуют, военные рискуют, журналисты рискуют, мы же говорим про Херсон. Важно быть здесь, важно поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что мы не просто говорим, не только обещаем, а мы возвращаемся, поднимаем наш флаг. Ну и хочется такой эмоции, энергии от людей получить. Это также важно. Мотивирует", - пояснил Зеленский.

Зеленский в Херсоне
Владимир Зеленский прибыл в Херсон / скриншот

Президент также заявил, что украинские военные и дальше будут продвигаться и освобождать украинские территории, но на Кремль ВСУ нападать не будут.

"Не на Москву. Нас не интересуют территории другой страны", — сказал президент.

Зеленский также поблагодарил мировых партнеров за поддержку и помощь в войне против России. Он поблагодарил США за HIMARS, которые изменили ситуацию на фронте.

  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский
  • Владимир Зеленский прибыл в Херсон
    Владимир Зеленский прибыл в Херсон Владимир Зеленский

Реакция РФ на визит Зеленского

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не хочет воспринимать то, что ВСУ вернули захваченные херсонские территории. Он продолжает рассказывать сказки о том, что Херсон - якобы "территория РФ".

"Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ", - сказал Песков.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Другие новости:

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