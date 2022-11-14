Украинские военные не будут форсировать Днепр на Херсонщине, но оккупанты начнут террор – эксперт

Украинские военные не планируют форсировать Днепр в ближайшее время / Коллаж фото 10-я горно-штурмовая бригада, соцсети

Украинские военные пока не планируют форсировать реку Днепр, чтобы выгнать российских оккупантов из левобережной Херсонщины. ВСУ будут закреплять свои позиции на правом берегу и формировать условия для реализации контрбатарейной борьбы. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российские оккупанты не смогут наступать на этом направлении и будут занимать оборонительную позицию. Кроме того армия РФ будет осуществлять террор.

"Россияне все равно будут обстреливать Херсон и пригород, а также населенные пункты вдоль правого берега ствольной и реактивной артиллерией. То есть сеять террор – то, что они и делают по линии соприкосновения в Николаеве, Запорожье, Харькове, Славянске, Краматорске и других городах, обстреливая гражданские объекты и критическую инфраструктуру", - сказал Александр Коваленко.

Он добавил, что проблема может возникнуть с российским зенитно-ракетным комплексом С-300.

"Если ствольную и реактивную артиллерию мы можем уничтожать благодаря тому, что наша артиллерия более дальнобойная и высокоточная, то ракеты ЗРК С-300 очень трудно перехватывать. Поэтому морально и психологически мы должны быть готовы к тому, что россияне начнут террор. К сожалению", - добавил эксперт.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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