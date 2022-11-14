УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинские военные не будут форсировать Днепр на Херсонщине, но оккупанты начнут террор – эксперт

14 ноября 2022, 01:50

Российские оккупанты могут начать обстреливать украинские населенные пункты артиллерией и ЗРК С-300.

Херсон, ВСУ
Украинские военные не планируют форсировать Днепр в ближайшее время / Коллаж фото 10-я горно-штурмовая бригада, соцсети

Украинские военные пока не планируют форсировать реку Днепр, чтобы выгнать российских оккупантов из левобережной Херсонщины. ВСУ будут закреплять свои позиции на правом берегу и формировать условия для реализации контрбатарейной борьбы. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российские оккупанты не смогут наступать на этом направлении и будут занимать оборонительную позицию. Кроме того армия РФ будет осуществлять террор.

"Россияне все равно будут обстреливать Херсон и пригород, а также населенные пункты вдоль правого берега ствольной и реактивной артиллерией. То есть сеять террор – то, что они и делают по линии соприкосновения в Николаеве, Запорожье, Харькове, Славянске, Краматорске и других городах, обстреливая гражданские объекты и критическую инфраструктуру", - сказал Александр Коваленко.

Он добавил, что проблема может возникнуть с российским зенитно-ракетным комплексом С-300.

"Если ствольную и реактивную артиллерию мы можем уничтожать благодаря тому, что наша артиллерия более дальнобойная и высокоточная, то ракеты ЗРК С-300 очень трудно перехватывать. Поэтому морально и психологически мы должны быть готовы к тому, что россияне начнут террор. К сожалению", - добавил эксперт.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Другие новости:

война в Украине новости Херсона вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:50

Украинские военные не будут форсировать Днепр на Херсонщине, но оккупанты начнут террор – эксперт

01:29

Голос країни-12: кто станет звездным тренером в прямых эфирах вместо Святослава ВакарчукаВидео

00:37

13 ноября, воскресенье
23:55

"Не надо ждать быстрых побед": Подоляк раскрыл дальнейшие планы по освобождению от оккупантовВидео

23:27

Мечтал стать актером: в бою с оккупантами трагически погиб 18-летний защитник УкраиныВидео

Реклама
23:00

"Не стоит переоценивать Запад": Куса рассказал, почему замедлились поставки оружия в УкраинуВидео

22:27

Возглавлял колонну на путинском параде: ВСУ ликвидировали российского подполковника-десантника

21:57

Киев и 8 областей отключат от электричества: опубликован график на понедельникВидео

21:42

Голос країни-12 - 11 выпуск: итоги второй части Вокальных нокаутовВидео

21:29

"Уровень его мышления – пивной киоск": у Зеленского высмеяли "царя" ПутинаВидео

20:49

Официальные лица США подталкивают Киев стать более открытым к переговорам с Москвой - WSJВидео

20:37

Впервые после развода: Андре Тан показал новую возлюбленнуюВидео

20:24

ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождена Макеевка под СватовоВидео

20:10

Приметы на 15 ноября: какие 2 вещи нельзя делать в самый неприятный день месяцаВидео

19:57

Русские ошиблись, показав казнь экс-вагнеровца, который был в пленумнение

19:54

Генерал Маломуж раскрыл приоритеты армии Украины в войне с РоссиейВидео

19:44

"Башка отлетит": в РФ мобилизованные избивают офицеровВидео

19:22

Десант ВСУ на Николаевщине: оккупантов выбили с Кинбурнской косы - СМИВидео

19:07

"Ангел смерти российской армии": 70-летний Газманов опозорился из-за концерта в ХерсонеВидео

18:57

"Потустороннее существо, забирающее в замки молодых мужчин": путинисты назвали Пугачеву призраком

Реклама
18:55

У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи для УкраиныВидео

18:50

Абсолютный конец войны будет весной-летом 2023 года - экс-глава правительства РФВидео

18:34

Приметы на 14 ноября: какие 2 вещи важно сделать в этот день, чтобы деньги привлечьВидео

18:29

Виталий Портников. Россияне почти уничтожили ХерсонВидеоблоги

18:17

"В РФ еще много пушечного мяса": Уоллес считает, что Москва еще очень далека от того, чтобы сдатьсяВидео

18:11

Контрнаступление ВСУ: украинские военные за неделю освободили 179 населенных пунктов - ОК "Юг"Видео

17:21

Мощный взрыв в центре Стамбула: есть убитые, более 50 человек раненыВидео

17:17

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

16:40

РФ готовится к массированному обстрелу Украины: в ВСУ рассказали, когда его ожидатьВидео

16:31

Вместо тысячи слов: Дмитрий Комаров показал фото из освобожденного ХерсонаВидео

16:30

Переговоры Зеленского с Путиным: эксперт спрогнозировал вероятные итоги саммита G20Видео

16:08

Режим Путина рухнет, запустится сценарий СССР: Яковенко рассказал, как распадется РоссияВидео

16:07

"Медаль за взятие енота": сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных из ХерсонаВидео

15:41

Фанатки в трауре: "Джейкоб из Сумерек" актер Тейлор Лотнер женился

15:38

ВСУ значительно продвинулись в районе Бахмута, но самой горячей точкой будет Соледар - военныйВидео

15:17

"Загребли и ослов, и белок": появилось видео кражи енотов из зоопарка Херсона командованием ВС РФВидео

15:10

Зеленский решит, когда говорить с РФ – освобождение Херсона ничего не меняет – Генштаб БританииВидео

15:10

"Россиянам дали уйти": Жданов объяснил малое число пленных оккупантов под ХерсономВидео

15:03

"Меня ждала радостная новость": Злата Огневич готовится к свадьбеВидео

14:53

За неделю потерял и отца, и тестя: украинский актер рассказал, как оккупанты лишили его семьиВидео

Реклама
14:49

Возобновление переговоров с РФ: Арахамия назвал ключевые условия УкраиныВидео

14:31

"Звон плывет, плывет над Россией": в Киево-Печерской лавре молятся за российских оккупантовВидео

14:26

Трудно сдержать слезы: в Херсоне бабушка на коленях встретила своего внука, который освобождал городВидео

14:26

Наибольший провал РФ после бегства из-под Киева: оккупанты не смогли удержать Херсон - ВВСВидео

14:11

Лариса, что с лицом: путинистка Долина сбегает в теплые края

14:05

После освобождения ВСУ Херсона, Донбасса и Крыма Россия окончательно развалится – ЯковенкоВидео

13:50

"Россиян месяц готовили к позору": эксперт объяснил, восстанет ли РФ против Путина после потери ХерсонаВидео

13:34

Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

13:33

ВСУ идут вперед на Херсонщине: морпехи освободили еще один населенный пунктВидео

13:19

Второе место по меткости в мире: снайпер НГУ ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 м

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять