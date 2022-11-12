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Александр Коваленко: до конца года ВСУ освободят часть Луганщины, а до лета - дойдут до Крыма

Анастасия Кучкина

журналист

12 ноября 2022, 09:29

До конца 2023 года возможно освободить всю территорию Украины, хоть это будет сложно - все будет зависеть от темпов поставок вооружений от западных партнеров.

Александр Коваленко, освобождение Херсона
Молниеносное освобождение Херсона является результатом работы ВСУ в течение нескольких месяцев - Александр Коваленко / Коллаж скриншот, facebook.com

Украинские военные вернули Херсон, который почти 9 месяцев находился под оккупацией россиян, под контроль государства. Многих поразила молниеносная скорость, с которой это произошло, ведь после того, как русские объявили об отводе войск, прикрываясь "сохранением жизней личного состава", прошло лишь несколько дней.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о том, почему россияне так быстро сбежали из Херсона и как скоро Украина может вернуть себе Левобережье Херсонщины, где еще россияне могут сделать "жесты доброй воли" и реально ли закончить войну в 2023 году.

Александр, с чем связана такая скорость продвижения ВСУ в Херсон, ведь по предварительным оценкам на это нужно было от двух недель до месяца? Почему россияне так быстро сбежали?

На мой взгляд, освобождение Херсона должно было произойти в конце ноября - начале декабря. Но не надо расценивать текущие события в Херсоне как что-то слишком быстрое, потому что Вооруженные Силы Украины работали над этим еще с весны. Освобождение правобережной Херсонщины происходило в несколько этапов. Напомню, что первым этапом было освобождение весной села Посад-Покровское на Николаевщине, потом было расширение плацдарма на левом берегу Ингульца, неподалеку от Давыдова Брода на Херсонщине. Впоследствии произошло формирование условий для освобождения Высокополья, которое было очень важным в то время объектом для контроля всего этого направления. Еще позднее состоялся этап освобождения северной и северо-восточной локации по линии Давидов Брод - Дудчаны, что позволило нам значительно увеличить огневое влияние на позиции врага, в частности, на его объекты на правобережье. Фактически, эта операция, длившаяся несколько месяцев, завершилась тем, что россияне наконец поняли, что больше не могут удерживать эту территорию, и они будут либо полностью уничтожены, либо им придется бежать. Хотя нам это было понятно еще в июле - еще тогда было видно, что условия, которые складываются в этом районе, не позволят россиянам использовать свой ресурс. Даже если он будет количественно преобладать над ВСУ.

Так оно фактически и получилось, но, чтобы понять это, россиянам потребовалось слишком много времени. И текущее продвижение ВСУ и освобождение правобережья сейчас происходит из-за того, что оккупанты осуществляли хаотическое, паническое бегство, понимая, что любая линия обороны им здесь уже не поможет.

Сколько, по вашему мнению, может понадобиться времени на то, чтобы полностью зачистить Херсон?

Именно зачистка Херсона от диверсантов и тех оккупантов, которые там еще остались, может длиться от 48 часов до одной недели. Но надо понимать, что в Херсоне есть большое количество заминированных объектов - точнее, не только в Херсоне, но и на правом берегу Херсонщины в целом.

Если же говорить о территории правобережной части, то зачистка здесь продлится еще, как минимум, до конца ноября, потому что именно хаотичное бегство оккупантов не позволяет сделать это быстрее. Ведь сейчас оккупанты, которые даже не знали, что надо бежать и продолжали находиться на позициях, рассредоточены по правобережью и пытаются спастись, прячась и переодеваясь в гражданское. Но они уже не имеют военного потенциала, чтобы представлять угрозу для ВСУ как единый мощный элемент. В качестве ДРГ- да, но не более того.

Несмотря на то, что русские отошли на левый берег, как они могут действовать на этом направлении дальше? Насколько я понимаю, им теперь остается лишь обороняться?

Да, они могут только обороняться и осуществлять террор. Хотя и обороной это трудно назвать, потому что ВСУ не планируют форсировать Днепр и осуществлять здесь контрнаступление. Как я вижу, ВСУ сейчас будут занимать свои позиции и закрепляться на правом берегу, а также формировать условия для реализации эффективной контрбатарейной борьбы, чтобы минимизировать угрозу для гражданского населения. Ведь россияне все равно будут обстреливать Херсон и пригород, а также населенные пункты вдоль правого берега ствольной и реактивной артиллерией. То есть сеять террор - то, что они и делают по линии соприкосновения в Николаеве, Запорожье, Харькове, Славянске, Краматорске и других городах, обстреливая гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Поэтому мы должны, в первую очередь, обеспечить контрбатарейную борьбу, чтобы у россиян даже не возникало идеи о том, чтобы начать обстрел Херсона, по крайней мере, артиллерией. Проблема будет именно с ЗРК С-300. Потому что если ствольную и реактивную артиллерию мы можем уничтожать благодаря тому, что наша артиллерия более дальнобойная и высокоточная, то ракеты ЗРК С-300 очень трудно перехватывать. Поэтому морально и психологически мы должны быть готовы к тому, что россияне начнут террор. К сожалению.

Есть ли сейчас участки на линии фронта, где Россия может сделать "жест доброй воли" так же, как и в Херсоне?

Да. Считаю, что до конца 2022 года они будут вынуждены бежать из Сватово вплоть до Старобельска, и тем самым будет освобождена значительная часть Луганщины.

Если взглянуть на то, как россияне объясняют свой уход из Херсона, который был единственным областным центром, который смогла захватить Россия с начала вторжения, может ли потеря контроля над городом способствовать запуску внутренних процессов в РФ?

Хотелось бы, но пока нет. Потому что о том, что россиянам придется принимать определенное "трудное решение" по Херсону, еще месяц назад говорил генерал-маньяк Суровикин. То есть он таким образом, сразу после того, как принял командование над оккупационными войсками, снял с себя ответственность. То есть россияне уже тогда понимали, что удержать Херсон и правобережную часть Херсонщины не смогут. И, обратите внимание, как его поддержала российская пропаганда - разве его начали критиковать и поносить, как Лапина? Нет. Его начали называть "первым генералом, который говорит правду". Следовательно, это была подготовка российских потребителей информационного фаст-фуда к позору - их почти месяц "мариновали" для того, чтобы они это проглотили. В других условиях, конечно, мог бы произойти информационный взрыв, но пока что у россиян присутствует только депрессия. Поэтому пока не будет какой-то катастрофически критической волны как для Суровикина, так и для других. А вот что будет после контрнаступления на Луганщине - это другой вопрос. К тому же, внимание россиян сегодня фиксируют на ситуативных событиях, но если смотреть глобально, то тогда у них могут возникнуть вопросы. Например, они могут наконец увидеть, что Россия уже пять месяцев пытается "освободить" Бахмут, но он так и не освобожден от "укронацистов". Зато последние за это время освободили более чем 8,5 тысяч квадратных километров Харьковщины, 6 тысяч квадратных километров правобережной Херсонщины. То есть за эти пять месяцев украинская армия освободила более чем 14,5 тысяч квадратных километров в то время, когда "великая и непобедимая" российская армия не может захватить маленький Бахмут. И тут все это ситуативное внимание к каким-то событиям рушится, как карточный дом. Пока россияне не обращают на это внимания, но это произойдет уже в ближайшее время.

А может ли идти речь о глобальных процессах перестройки в России, например, если после Херсона россияне начнут терять Сватово и другие населенные пункты?

С Путиным ничего не случится - его не тронут. Вместо этого россияне будут искать внутреннего виновника. Я не исключаю того, что этот процесс катализируется именно в 2023 году. И виновником номер один будет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Потому что в России происходят интересные процессы экономического порядка. Например, Путин остановил госпрограмму вооружения, на которую из федерального бюджета России было выделено 20 триллионов рублей за 10 лет. Это была программа производства нового вооружения и снабжения его в армию. Кто ответственен за это? Конечно, министр обороны. Где эти 20 триллионов рублей и вооружения? Одна их часть - металлолом, уничтоженный в Украине, другая - трофеи, которые теперь находятся на вооружении ВСУ. Так почему все получилось так плохо, если на это выделили полтора годовых бюджета России? Именно поэтому я не исключаю, что виновным будет именно Шойгу, и против него могут даже начать судебные процессы в ближайшее время. Поэтому 2023 год будет очень интересным.

Насколько закрепление ВСУ на правом берегу Херсонщины поможет их дальнейшему продвижению на Крым?

Освобождение юга - левобережной Херсонщины, юга Донетчины, и, конечно, временно оккупированного Крыма будет происходить именно через Запорожскую область. Но это произойдет не раньше 2023 года.

Какими тогда могут быть перспективы завершения войны в случае освобождения юга Украины?

Прогнозы - это, конечно, неблагодарное дело, но до конца 2022 года интересные вещи могут произойти на Луганщине. В частности, освобождение Сватово, а также, если будут достаточные условия, продвижение ВСУ как минимум до Старобельска. Это - оптимистический сценарий. В начале 2023 года могут происходить одновременно по меньшей мере два события - контрнаступление на Донецком и Запорожском плацдармам. На Запорожском может начаться продвижение на юг и юго-западное направление, а на Донецком могут активизироваться бои по Бахмут, Угледар, Авдеевку. Также с начала 2023 года могут начаться активные действия у Белогоровки в направлении Лисичанска и Северодонецка, а также в направлении Кременная-Рубежное. Тогда примерно, как и говорил Кирилл Буданов, к началу лета 2023 года мы сможем выйти, фактически, к админгранице временно оккупированного полуострова Крым. Но более важным будет не столько освобождение территорий на тот момент, а то, насколько мы сможем продвинуться в Запорожской области, чтобы иметь возможность наносить удары по Крымскому мосту ракетным оружием (и не только). Потому что если мы его разрушим, уменьшим даже тот поток грузов, который до сих пор происходит по его железнодорожному участку, то мы остановим сообщение между материковой Россией и Крымом. Следовательно, будет разрушена система обеспечения подразделений российских группировок на юге, благодаря чему процесс освобождения юга может ускориться. Реалистично ли до конца 2023 года освободить всю территорию Украины - вполне, хоть и это будет сложно. Однако все будет зависеть от темпов поставок вооружений от западных партнеров.

война в Украине новости Херсона Александр Коваленко
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