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Неделя без массированных ракетных ударов РФ: в ВСУ объяснили причину "затишья"

14 ноября 2022, 14:19

В то же время в ВСУ предупредили, что россияне уже вывели в Черное море носители "Калибров", поэтому есть опасность новых ракетных ударов.

Российская ракета, последствия ракетного удара по Киеву
В ВСУ объяснили причину "затишья" с ракетными ударами по Украине/ Национальная полиция Украины, УНИАН

Россия на протяжении прошлой недели не наносила массированных ракетных ударов по Украине и не применяла массово дроны-камикадзе. В ВСУ объяснили причину такого "затишья" недостаточностью соответствующего вооружения в РФ. В то же время украинцев предупредили о возможных новых опасностях.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в понедельник, 14 ноября. Он отмечает, что враг не может на постоянной основе проводить такие обстрелы, ведь ракет у них не хватает.

"Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит вооружения. Это касается и "Искандеров", и ракет Х555, Х101, а также "Калибр", особенно "Калибров"", – отмечает Игнат.

Только в октябре Россия применила 15 ракет "Калибр". Такие ракеты невозможно быстро изготовить, ввести в действие и поставить на носители. Поэтому стране-агрессору приходится экономить. В РФ испытывают дефицит таких ракет.

Еще одна возможная причина, почему российские оккупанты не проводили массовых обстрелов Украины – бегство российских войск с правобережья на левобережье Херсонщины, говорит спикер Воздушных сил ВСУ.

"Вероятно, враг всё внимание сосредоточил именно на этих мероприятиях, чтобы максимально сохранить свою группировку войск на этом направлении и безопасно ее передислоцировать на левый берег", – отмечает Игнат.

В то же время он предупредил, что россияне уже вывели в Черное море носители "Калибров", поэтому есть опасность, что снова могут происходить удары по Украине.

Опасность нового массированного ракетного удара по Украине

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, понятно, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, 11 ноября сообщал, что Путин планирует нанести массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Несколько человек из приближенных президента России Владимира Путина якобы пытаются его уговорить отменить или перенести ракетный удар по Украине.

Позже Игнат отмечал, что Россия не откажется от своих намерений нанести ракетный удар. Российские оккупанты будут терроризировать украинский народ и пытаться уничтожить объекты критической инфраструктуры. Однако точную дату таких ракетных ударов невозможно назвать, есть разные прогнозы от разных аналитиков.

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