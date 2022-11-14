В Турции тайно проходят переговоры между Россией и США – СМИ

Американская и российская делегации встретились в Анкаре. Россию на переговорах представляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
В Турции в понедельник, 14 ноября, проходят переговоры между российской и американской делегациями, которые ранее не анонсировались.
Стороны встретились в столице Турции Анкаре. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".
Отмечается, что от российской стороны участие в переговорах принимает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Подробности этих переговоров пока не разглашаются.
В то же время в Кремле заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о проведении переговоров в Анкаре между делегациями США и РФ.
В Reuters отмечают, что официальные лица Турции также отказываются комментировать информацию о переговорах США и России.
Помощь Украине от США
Напомним, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 400 миллионов долларов. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии. Об этом заявили в Министерстве обороны США в четверг, 10 ноября.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ударов дронами и ракетами. Вашингтон обещает оказывать Украине гуманитарную и экономическую поддержку столько, сколько будет нужно.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжают помогать Украине и в ближайшие недели объявят об очередном пакете военной помощи. Проходят консультации с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год, подчеркнул Салливан.
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