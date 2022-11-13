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США обещают помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру - Блинкен

13 ноября 2022, 09:49

Объекты критической инфраструктуры постоянно находятся под угрозой ракетного удара со стороны РФ.

Энтони Блинкен
США обещают помочь восстановить критическую инфраструктуру в Украине / Reuters

США намерены помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру, которая пострадала от российских ударов дронами и ракетами. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Вашингтон обещает оказывать Украине гуманитарную и экономическую поддержку столько, сколько потребуется. Именно энергетическая инфраструктура страны находится под серьезной угрозой из-за постоянных атак РФ.

"Мы решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, а также, конечно, заменить и отремонтировать поврежденную", - сказал Блинкен.

Он акцентировал внимание на том, что Россия продолжает жесткую кампанию, "направленную на ликвидацию энергетической инфраструктуры", чтобы оставить украинцев без света и тепла зимой.

Отключение света в Украине

Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Напомним, полный блэкаут в Киеве – один из худших сценариев, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко. В таком случае в городе может не быть электроэнергии в течение нескольких суток.

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