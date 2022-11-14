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"Мокрая почва и болото будут истощать": генерал США Ходжес предупредил об опасностях войны зимой

14 ноября 2022, 12:45

Погода внесет свои коррективы в зимнюю погоду, это будет истощать даже очень хорошо экипированных солдат.

Украинские военные, ВСУ, Бен Ходжес
Мокрый грунт и болото будут истощать даже очень хорошо экипированных солдат, говорит генерал США/ 10-я горно-штурмовая бригада, Reuters

Зимняя погода внесет свои коррективы в боевые действия в Украине. Однако украинская армия будет в гораздо лучшем положении в условиях боевых действий в зимнее время, чем российские оккупанты.

Погодные условия будут тяжелыми и будут истощать даже тех солдат, которые имеют хорошую экипировку. Ведь трудно будет воевать при наличии мокрой почвы и болота под ногами. Об этом рассказал экс-руководитель сухопутных сил США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире телемарафона.

"Конечно будет сложно. Погода будет вносить свои коррективы. Мокрая почва, болото... В таких условиях даже лучше всего экипированным солдатам тяжело и изнурительно", – отмечает американский генерал.

Однако бойцы украинской армии в таких условиях всё равно будут иметь преимущество над врагом, ведь их поддерживает вся Украина.

"Мне кажется, что украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении, за их плечами целая страна, а русские здесь оккупанты", – говорит Ходжес.

Также генерал добавил, что украинские воины будут лучше экипированы, ведь из-за границы им пообещали передать зимнюю военную форму и палатки.

Ранее экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин отмечал, что российские оккупанты намеренно затягивают войну до зимы. Россия любит воевать зимой, ведь тогда военные действия существенно меняются.

Напомним, Ходжес ранее отмечал, что освобождение Херсона позволит силам обороны Украины наносить удары по оккупационным войскам России, которые находятся на подступах к Крыму. ВСУ могут уже к январю взять под контроль Мариуполь и Мелитополь, после чего начнется освобождение Крыма. Если украинским войскам предоставят дальнобойные ракеты ATACMS, они смогут бить по российским военным базам на Крымском полуострове.

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