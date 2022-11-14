"Решение должно быть глобальным": президент Аргентины напрашивается за стол переговоров между Украиной и РФ

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что хочет принять участие в переговорах между Украиной и Россией/ Twitter Alberto Fernández, Офис президента Украины, сайт Кремля

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что он не против принять участие в переговорах между Украиной и Россией относительно войны. Он пообещал, что будет способствовать диалогу Киева и Москвы.

Об этом Фернандес заявил на пресс-конференции по итогам рабочей поездки во Францию 13 ноября, пишет издание Buenos Aires Times. Он отметил, что поднимет этот вопрос среди других лидеров G20 на саммите в Индонезии.

"Мы договорились с Макроном (президент Франции Эммануэль Макрон – ред.), чтобы поговорить с другими лидерами G20, чтобы увидеть, можем ли мы предпринять какие-то более конкретные действия в пользу создания стола, который возобновляет диалог и который начинается с прекращения огня", – отмечает президент Аргентины.

По его словам, диалог должны вести Украина и Россия, однако "решение должно быть глобальным и вне логики блоков".

Фернандес подчеркнул, что хочет участвовать в переговорах, потому что хочет "найти решение".

Он осудил "непристойность" конфликта. По словам Фернандеса, сохраняется опасность ядерных ударов, а война уже имеет серьезные последствия для мира и сильно влияет на страны, которые развиваются.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Ранее сообщалось, что Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Россия "созреет" к настоящим переговорам с Украиной и выводу войск. В РФ уже многие считают, что войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, пора заканчивать. РФ может попросить сесть за стол переговоров после того, как украинские военные освободят Луганск или Донецк.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оценил вероятность возобновления переговоров между Украиной и РФ. Он назвал 4 условия возобновления переговоров с РФ:

восстановление территориальной целостности Украины;

возмещение всех нанесенных убытков;

наказание всех военных преступников;

действенные гарантии не повторения агрессии РФ.

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