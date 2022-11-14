"РФ – страна-изгой": премьер Британии предложил план из 5 шагов для экономической изоляции России

Мир должен снизить зависимость от российских энергоносителей, уверен Сунак/ сайт Кремля, скрин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план, который поможет снизить влияние страны-агрессора России на мировую экономику.

Он назвал Россию страной-изгоем и подчеркнул, что другие государства не должны зависеть от нее. Об этом говорится в колонке Сунака в издании The Telegraph под названием "Пять способов уменьшить контроль Владимира Путина над мировой экономикой".

Британский премьер отмечает, что другие страны должны снизить зависимость от энергоносителей России и производить больше продовольствия.

План Сунака предусматривает таких 5 шагов:

Продолжение поддержки тем, кто зимой в ней больше всего нуждается. Он отметил, что Великобритания продолжает поддерживать Украину, а также помогает своим гражданам в ситуации с большими счетами за электроэнергию. Кроме этого, Британия принимает меры, чтобы предотвратить голод в мире.

Страны, которые имеют возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Британский премьер обвинил Россию, что она использует продовольствие как оружие. Также он поддержал действия ООН по продлению зернового соглашения.

Нужно обеспечить безопасность цепочек снабжения. Также необходимо избавиться от энергозависимости от РФ.

Быть и дальше сторонниками свободных рынков и открытой глобальной экономики.

Также Сунак призвал выявлять тех, кто с использованием своих возможностей создает кредитные ловушки для развивающихся стран (то есть когда страна-кредитор для увеличения своего влияния увеличивает уровень долга стране, которая занимала у нее средства). Премьер Британии отметил, что также нужно заниматься устранением причин роста инфляции.

Ранее Сунак заявил, что саммит стран G20 в Индонезии выйдет за рамки привычного формата. Государства будут консолидировано критиковать режим Владимира Путина за войну против Украины. Директора страны-агрессора России собираются привлечь к ответственности и указать на его полное пренебрежение к правилам международного сообщества.

Напомним, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время разговора с Риши Сунаком его пригласили в Украину. Зеленский отметил, что договорился "написать новую главу российско-британских отношений" с Сунаком.

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