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"РФ – страна-изгой": премьер Британии предложил план из 5 шагов для экономической изоляции России

14 ноября 2022, 08:41

Сунак отмечает, что мир должен уменьшать свою зависимость от российских энергоносителей.

Риши Сунак, Владимир Путин
Мир должен снизить зависимость от российских энергоносителей, уверен Сунак/ сайт Кремля, скрин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план, который поможет снизить влияние страны-агрессора России на мировую экономику.

Он назвал Россию страной-изгоем и подчеркнул, что другие государства не должны зависеть от нее. Об этом говорится в колонке Сунака в издании The Telegraph под названием "Пять способов уменьшить контроль Владимира Путина над мировой экономикой".

Британский премьер отмечает, что другие страны должны снизить зависимость от энергоносителей России и производить больше продовольствия.

План Сунака предусматривает таких 5 шагов:

  • Продолжение поддержки тем, кто зимой в ней больше всего нуждается. Он отметил, что Великобритания продолжает поддерживать Украину, а также помогает своим гражданам в ситуации с большими счетами за электроэнергию. Кроме этого, Британия принимает меры, чтобы предотвратить голод в мире.
  • Страны, которые имеют возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Британский премьер обвинил Россию, что она использует продовольствие как оружие. Также он поддержал действия ООН по продлению зернового соглашения.
  • Нужно обеспечить безопасность цепочек снабжения. Также необходимо избавиться от энергозависимости от РФ.
  • Быть и дальше сторонниками свободных рынков и открытой глобальной экономики.
  • Также Сунак призвал выявлять тех, кто с использованием своих возможностей создает кредитные ловушки для развивающихся стран (то есть когда страна-кредитор для увеличения своего влияния увеличивает уровень долга стране, которая занимала у нее средства). Премьер Британии отметил, что также нужно заниматься устранением причин роста инфляции.

Ранее Сунак заявил, что саммит стран G20 в Индонезии выйдет за рамки привычного формата. Государства будут консолидировано критиковать режим Владимира Путина за войну против Украины. Директора страны-агрессора России собираются привлечь к ответственности и указать на его полное пренебрежение к правилам международного сообщества.

Напомним, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время разговора с Риши Сунаком его пригласили в Украину. Зеленский отметил, что договорился "написать новую главу российско-британских отношений" с Сунаком.

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