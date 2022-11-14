"РФ – страна-изгой": премьер Британии предложил план из 5 шагов для экономической изоляции России

Сунак отмечает, что мир должен уменьшать свою зависимость от российских энергоносителей.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план, который поможет снизить влияние страны-агрессора России на мировую экономику.
Он назвал Россию страной-изгоем и подчеркнул, что другие государства не должны зависеть от нее. Об этом говорится в колонке Сунака в издании The Telegraph под названием "Пять способов уменьшить контроль Владимира Путина над мировой экономикой".
Британский премьер отмечает, что другие страны должны снизить зависимость от энергоносителей России и производить больше продовольствия.
План Сунака предусматривает таких 5 шагов:
- Продолжение поддержки тем, кто зимой в ней больше всего нуждается. Он отметил, что Великобритания продолжает поддерживать Украину, а также помогает своим гражданам в ситуации с большими счетами за электроэнергию. Кроме этого, Британия принимает меры, чтобы предотвратить голод в мире.
- Страны, которые имеют возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Британский премьер обвинил Россию, что она использует продовольствие как оружие. Также он поддержал действия ООН по продлению зернового соглашения.
- Нужно обеспечить безопасность цепочек снабжения. Также необходимо избавиться от энергозависимости от РФ.
- Быть и дальше сторонниками свободных рынков и открытой глобальной экономики.
- Также Сунак призвал выявлять тех, кто с использованием своих возможностей создает кредитные ловушки для развивающихся стран (то есть когда страна-кредитор для увеличения своего влияния увеличивает уровень долга стране, которая занимала у нее средства). Премьер Британии отметил, что также нужно заниматься устранением причин роста инфляции.
Ранее Сунак заявил, что саммит стран G20 в Индонезии выйдет за рамки привычного формата. Государства будут консолидировано критиковать режим Владимира Путина за войну против Украины. Директора страны-агрессора России собираются привлечь к ответственности и указать на его полное пренебрежение к правилам международного сообщества.
Напомним, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время разговора с Риши Сунаком его пригласили в Украину. Зеленский отметил, что договорился "написать новую главу российско-британских отношений" с Сунаком.
Читайте также:
- Премьер Китая разнес ядерные угрозы России-Reuters
- Отключение света в Киеве и еще семи областях продлятся еще неделю - Укрэнерго
- Шольц призвал Путина вывести войска из Украины и потроллил главу Кремля, который испугался саммита G20