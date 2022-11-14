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Премьер Китая разнес ядерные угрозы России – Reuters

14 ноября 2022, 07:42

Китай, похоже, удивлен и смущен ходом войны России против Украины, сказал немецким журналистам источник в администрации президента США Джо Байдена.

Китай, ядерное оружие РФ
Премьер-министр Китая заявил, что нужно обеспечить неприменение ядерного оружия - СМИ / Коллаж Reuters

Глава правительства КНР Ли Кэцян назвал безответственными угрозы применения ядерного оружия и, тем самым, дал понять, что Пекин недоволен подобной риторикой со стороны своего партнера России. При этом Кецян подробно высказался о политике Китая в отношении Украины, а в своей речи также сделал четкий акцент на суверенитете.

Как сообщает Reuters, источник в Белом доме на условиях анонимности сказал, что премьер-министр Китая сделал такое заявление на саммите Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже.

Собеседник агентства отметил, что Кецян намекнул на недовольство Пекина ядерной риторикой России. Кроме того, он подробно говорил о политике Китая в отношении Украины. Премьер акцентировал внимание на уважении к суверенитету.

"Ли Кэцян сделал четкий акцент на суверенитете, на безответственности ядерных угроз, необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые", - уточнил источник.

Кроме того, официальный представитель Штатов также добавил, что несмотря на партнерство КНР и РФ, "в Пекине несомненно был некоторый дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России".

Также Китай, похоже, удивлен тем, как развиваются события на войне России против Украины.

"Я думаю, также бесспорно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской войны", - подчеркнул чиновник администрации Байдена.

Позиция Китая по войне России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявлял, что если бы Китай, который придерживается формального нейтралитета в войне, поддержал бы Киев, это вынудило бы Москву завершить боевые действия. По словам Зеленского, до момента, когда Россия напала на Украину, у Киева была коммуникация с Пекином. Но сегодня диалога фактически нет.

В МИД Китая 27 октября после выступления Путина на Валдае, в котором он разразился "обвинениями" в адрес Запада, выпустили заявление по итогам переговоров главы китайского внешнеполитического ведомства Ван и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В сообщении было сказано, что Китай поддерживает Россию и ее директора Путина в реализации Москвой стратегических целей и утверждении РФ в качестве "крупного государства" на арене мировой политики. Пекин намерен продолжить сотрудничество с Москвой.

Смотрите видео ТСН - в России обсуждают возможность применения ядерного оружия в Украине

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