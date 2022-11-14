Шольц призвал Путина вывести войска из Украины и потроллил главу Кремля, испугавшегося саммита G20

Путин не поедет на G20, поскольку опасается критики стран за войну против Украины - Шольц / УНИАН, Reuters

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин решил не ехать на саммит Большой двадцатки на Бали, поскольку он опасается навалы критики со стороны мировых государств. Чтобы сделать шаг к миру, Путин должен вывести войска из Украины. Мирные переговоры Киева с Москвой должны проводиться в интересах Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает Bild, в ходе своего выступления во Вьетнаме 13 ноября он пожалел о том, что Путин не поедет на саммит G20 в Индонезии. Хотя, по мнению Шольца, мотивация Путина понятна – глава Кремля опасается критики за войну России против Украины.

"Было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы подвергнуть себя всем вопросам и всей критике, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому его здесь нет", - считает Шольц.

При этом канцлер ФРГ был бы рад, если бы Путин все же прибыл на саммит на Бали.

"Я не думаю, что это изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, то я должен быть счастлив", - сказал глава правительства ФРГ.

Кроме того, Шольц призвал Путина вывести войска из Украины, чтобы сделать шаг к миру. Будущие возможные переговоры Киева и Москвы должны проводиться в интересах территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Это ни в коем случае не переговоры, в которых Россия описывает продиктованный мир. Скорее, это должно касаться целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Олаф Шольц.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит стран Большой двадцатки должен начаться 15 ноября на Бали. Президент Индонезии ранее говорил, что ожидает приезда на мероприятие директора РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что он не будет принимать участие в саммите G20 на Бали, если туда поедет глава страны-агрессора России Владимир Путин.

Позже спикер Банковой Сергей Никифоров заявил, что Зеленский выступит на саммите Большой двадцатки в Индонезии. По его словам, украинский гарант вряд ли поедет на Бали и, вероятнее всего, сделает заявление в онлайн-формате.

Журналисты Bloomberg отмечали, что Путин решил не ехать на саммит G20, чтобы избежать конфликта с президентом США Джо Байденом, который называл хозяина Кремля военным преступником. Вместо Путина на саммит отправился главы МИД РФ Сергей Лавров.

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