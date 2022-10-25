"Мы всегда будем на стороне Украины": Зеленский провел первые переговоры с новым премьером Британии

Президент уточнил, что договорился "написать новую главу украинско-британских отношений" с Сунаком.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Как сказал Зеленский, во время разговора Риши Сунака, его пригласили в Украину.
"Говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", - отметил он.
Зеленский отметил, что Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент, но все равно есть потенциал для того, чтобы усиливать сотрудничество.
Отдельно президент уточнил, что договорился "написать новую главу украинско-британских отношений" с Сунаком.
"Однако сюжет неизменен - полная поддержка перед лицом российской агрессии. Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украине. И всегда благодарен народу Великобритании за поддержку", - добавил Зеленский.
Что говорит Сунак
"Имел честь поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он, и украинский народ могут рассчитывать на постоянную солидарность и поддержку Великобритании. Мы всегда будем на стороне Украины", - написал Сунак в соцсети.
Что известно о Риши Сунака
Сунак стал первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители – индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Британию из Восточной Африки в 1960-х годах.
В 2015 году он был избран в Палату общин. В правительстве Джонсона он занимал должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.
Однако в 2022 году Риши Сунак один из первых ушел в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона.
Сунак осуждает политику российского диктатора Владимира Путина и его варварскую войну против Украины. Ранее он призвал не пускать Путина на саммит G20. Также Сунак заявлял, что в случае назначения его на должность премьер-министра его первой поездкой будет поездка в Киев. Он заявлял, что после избрания его на эту должность поддержка Британией Украины не уменьшится.
Напомним, бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней на должности.
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