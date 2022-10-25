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"Мы всегда будем на стороне Украины": Зеленский провел первые переговоры с новым премьером Британии

25 октября 2022, 23:49

Президент уточнил, что договорился "написать новую главу украинско-британских отношений" с Сунаком.

Владимир Зеленский, Риши Сунак
Владимир Зеленский, Риши Сунак / twitter.com/RishiSunak, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как сказал Зеленский, во время разговора Риши Сунака, его пригласили в Украину.

"Говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент, но все равно есть потенциал для того, чтобы усиливать сотрудничество.

Отдельно президент уточнил, что договорился "написать новую главу украинско-британских отношений" с Сунаком.

"Однако сюжет неизменен - полная поддержка перед лицом российской агрессии. Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украине. И всегда благодарен народу Великобритании за поддержку", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский

Что говорит Сунак

"Имел честь поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он, и украинский народ могут рассчитывать на постоянную солидарность и поддержку Великобритании. Мы всегда будем на стороне Украины", - написал Сунак в соцсети.

Риши Сунак

Что известно о Риши Сунака

Сунак стал первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители – индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Британию из Восточной Африки в 1960-х годах.

В 2015 году он был избран в Палату общин. В правительстве Джонсона он занимал должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.

Однако в 2022 году Риши Сунак один из первых ушел в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона.

Сунак осуждает политику российского диктатора Владимира Путина и его варварскую войну против Украины. Ранее он призвал не пускать Путина на саммит G20. Также Сунак заявлял, что в случае назначения его на должность премьер-министра его первой поездкой будет поездка в Киев. Он заявлял, что после избрания его на эту должность поддержка Британией Украины не уменьшится.

Напомним, бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней на должности.

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