Премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке

Лиз Трасс заявила, что уже объявила своем решении королю Чарльзу.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила от отставке.
Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней в должности.
За пять недель на своей должности из Трасс лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората.
Во время выступления на Даунинг-стрит Трасс сказала, что "не может выполнить мандат, на основе которого была избрана Консервативной партией, учитывая сложившуюся ситуацию".
По словам премьера, она сообщила о своем решении королю Чарльзу.
Как пишет ВВС, Трасс останется премьером, пока не будет избран преемник.
"Выборы руководства должны состояться на следующей неделе", - сказала Трасс.
Что обещала Лиз Трасс
Трасс обещала подготовить план по борьбе с ростом стоимости электроэнергии для населения и обеспечение бесперебойных поставок топлива.
Трасс также говорила, что назначит "сильный кабинет", отказавшись от "президентского стиля" правления.
Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Лиз Трасс осуждала действия РФ и говорила о поддержке Украины. Она убеждена, что все союзники должны обеспечить Украине победу в войне, ведь это важно "для существования безопасности, свободы и демократии в Европе".
Трасс припугнула Путина и заявила, что чем больше Россия будет выпускать ракет по территории Украины, тем больше Великобритания будет предоставлять помощи. Также она отмечала, что Британия будет оставаться с Украиной "столько, сколько это будет нужно".
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