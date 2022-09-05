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Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании

5 сентября 2022, 14:48

Лиз Трасс также сталановым главой Консервативной партии.

Лиз Трасс
Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании / Фото Reuters

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Она заменит в должности Бориса Джонсона. Об этом сообщает BBC.

Лиз Трасс также стала новой главой Консервативной партии.

Известно, что согласно итогам голосования, Трасс набрала 81,3 тыс. голосов, бывший министр финансов Сунак - 60,4 тыс.

Что обещает Лиз Трасс

Трасс обещает подготовить план по борьбе с ростом стоимости электроэнергии для населения и обеспечение бесперебойных поставок топлива. Чиновница не хочет допускать досрочных выборов в Палату общин (нижнюю палату британского парламента).

Трасс также говорила, что назначит "сильный кабинет", отказавшись от "президентского стиля" правления.

Отставка Бориса Джонсона

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Тем не менее, Борис Джонсон 7 июля объявил официально о своей отставке. Он тогда же объявил, что будет исполнять обязанности руководителям Консервативной партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Первоначальный опрос членов Консервативной партии показал, что было сразу несколько кандидатов на замену Джонсону - министр обороны Бен Уоллес, министр по делам женщин и равноправия Пенни Мордонт, бывший министр финансов Риши Сунак и руководитель МИД Лиз Трасс.

Но за неполные два месяца Трасс удалось стать главным кандидатом на пост премьера.

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Британия Борис Джонсон Лиз Трасс
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