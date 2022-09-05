Сегодня Лиз Трасс может стать лидером консерваторов и новым премьером Британии - Reuters

Лиз Трасс, Великобритания / https://ua.depositphotos.com/

Ожидается, что в понедельник, 5 сентября 2022 года, Лиз Трасс, руководитель МИД Великобритании, станет новой главой Консервативной партии ‒ и сменит Борис Джонсона на посту британского премьер-министра, сообщает агентство Reuters.

Трасс, таким образом, станет уже четвертым премьером от консерваторов после выборов-2015. В течение этого периода Соединенное Королевство переживало кризис за кризисом. И теперь новому премьеру придется столкнуться с тем, что, по прогнозам, в стране будет длительная рецессия экономики, которая вызвана резкой инфляцией (в июле она достигла 10,1%).

Трасс обещает британцам молниеносно действовать ‒ для того, чтобы справиться с кризисом стоимости жизни в Великобритании. Дескать, в течение недели после избрания она подготовит план по борьбе с ростом стоимости электроэнергии для населения и обеспечение бесперебойных поставок топлива. Кроме того, чиновница категорически говорила о том, что не допустит досрочных выборов в Палату общин (нижнюю палату британского парламента).

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Трасс также говорила, что назначит "сильный кабинет", отказавшись от пресловутого "президентского стиля" правления.

Основной конкурент Трасс за лидерство в партии ‒ Риши Сунак (бывший министр финансов). Как показал последний внутренний опрос Консервативной партии, 66% членов партии сказали, что проголосуют за Трасс, а 34% за Сунака ‒ если исключить тех, кто не определился или не будет голосовать.

Отставка Бориса Джонсона

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Тем не менее, Борис Джонсон 7 июля объявил официально о своей отставке. Он тогда же объявил, что будет исполнять обязанности руководителям Консервативной партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Первоначальный опрос членов Консервативной партии показал, что было сразу несколько кандидатов на замену Джонсону - министр обороны Бен Уоллес, министр по делам женщин и равноправия Пенни Мордонт, бывший министр финансов Риши Сунак и руководитель МИД Лиз Трасс.

Но за неполные два месяца Трасс удалось стать главным кандидатом на пост премьера.