На смену Джонсону может прийти еще один фанат Украины: новый партийный опрос

Борис Джонсон и Бен Уоллес / УНИАН и Number 10 / flickr.com

Сменить Бориса Джонсона на посту британского премьера может другой поклонник Украины и украинцев – министр обороны Бен Уоллес. Об этом говорит новый опрос агентства YouGov, который был проведен среди депутатов правящей Консервативной партии.

Руководителю Минобороны отдали свое предпочтение 13% респондентов.

На один процент отстала от Уоллеса министр по делам женщин и равноправия Пенни Мордонт, на три ‒ бывший министр финансов Риши Сунак, и на пять ‒ руководитель МИД Лиз Трасс, тоже известная своей яростной проукраинской позицией.

К слову, Уоллес в июне нынешнего года он приезжал с визитом в Украину ради обсуждения важных вопросов, которые связаны с британской военной помощью ВСУ. И до того неоднократно публично говорил о своей солидарности с украинцами.

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Отставка Бориса Джонсона

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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