Очень важно обеспечить поражение России в Украине - Лиз Трасс

Очень важно обеспечить поражение России в Украине / скриншот

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что страны-союзники нашей страны обязаны обеспечить победу Украины в войне против России.

Во время выступления на саммите НАТО в Испании дипломат подчеркнула, что только так в Европе наступит мир на долгие годы.

"Очень важно обеспечить поражение России в Украине. Это важно для существования безопасности, свободы и демократии в Европе. И это единственный путь, которым мы сможем достигнуть длительного мира в Европе. Некоторые говорят, что есть возможность переговоров, пока российские войска все ещё в Украине, но я думаю, что это даст нам ложный мир и приведёт к дальнейшей агрессии в будущем", - отметила она.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания и Франция усилят военную поддержку Украины, чем укрепит позиции государства в войне против России и в предстоящих переговорах.

Читайте такжеСоюзная помощь Польши и Великобритании может решить исход войны в Украине – ПионтковскийТакже сообщалось, что пресс-секретарь Бориса Джонсона в комментарии западному новостному агентству Reuters процитировал босса - по поводу того, что Власти различных стран мира ничуть не должны принуждать власти Украины к тому, чтобы они пошли на "плохой мир" со страной-агрессором ‒ Российской Федерацией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал спикер британского премьера.

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