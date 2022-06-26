Великобритания и Франция усилят военную поддержку Украины — Джонсон

Великобритания и Франция усилят военную поддержку Украины / Офис президента, УНИАН

Великобритания и Франция усилят военную поддержку Украины. Это укрепит позиции государства в войне против России и в предстоящих переговорах. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Это также поможет в отношениях Британии и Франции.

"Мы должны поддержать Украину, чтобы усилить ее как в войне, так и в любых будущих переговорах. Президент Эммануэль Макрон и я договорились усилить нашу военную поддержку Украины в этот критический момент и усилить англо-французское сотрудничество в области обороны и безопасности", – сказал Борис Джонсон.

Ранее стало известно о том, что все страны, которые принимают участие в формате G7 ("Большая семерка") будут оказывать властям Украине и украинцам бессрочную поддержку в войне, которую наша страна ведет против страны-агрессора России.

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Напомним, ранее Борис Джонсон публично пообещал покинуть свой пост, если больше не сможет помогать Украине в войне с Россией. Такое заявление чиновник сделал во время очередной пресс-конференции.

"Если бы мне доказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно стало слишком тяжелым, а цена поддержки этих людей стала слишком большой с точки зрения инфляции и экономического ущерба [Великобритании ‒ Главред], то я бы признал, что проиграл очень важный аргумент, и я бы ушел. Но я этого не вижу", – сказал премьер-министр.

Позднее пресс-секретарь Бориса Джонсона в комментарии западному новостному агентству Reuters процитировал босса - по поводу того, что Власти различных стран мира ничуть не должны принуждать власти Украины к тому, чтобы они пошли на "плохой мир" со страной-агрессором ‒ Российской Федерацией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал спикер британского премьера.

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