Уйду в отставку, если не смогу помогать Украине: Джонсон сделал смелое заявление

Борис Джонсон сделал смелое заявление по поводу поддержки Украине / коллаж УНИАН

Британский премьер Борис Джонсон публично пообещал покинуть свой пост, если больше не сможет помогать Украине в войне с Россией. Такое заявление чиновник сделал во время очередной пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Тем не менее, Джонсону видится очень маловероятным вариант развития событий, при котором Соединенное Королевство больше не сможет помогать Украине.

"Если бы мне доказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно стало слишком тяжелым, а цена поддержки этих людей стала слишком большой с точки зрения инфляции и экономического ущерба [Великобритании ‒ Главред], то я бы признал, что проиграл очень важный аргумент, и я бы ушел. Но я этого не вижу", – сказал премьер-министр.

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Напомним, ранее состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону.

"За" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против проголосовало 148. Соответственно, Джонсон остался на посту премьера.

Позднеепресс-секретарь Бориса Джонсона в комментарии западному новостному агентству Reuters процитировал босса - по поводу того, что Власти различных стран мира ничуть не должны принуждать власти Украины к тому, чтобы они пошли на "плохой мир" со страной-агрессором ‒ Российской Федерацией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал спикер британского премьера.

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