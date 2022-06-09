УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Чернигове премьера Джонсона "сделали" казаком Чупрыной: яркие фото

9 июня 2022, 11:47

Более того, черниговские художники Дарья Добрякова и Юрий Кутилов сделали портрет Джонсона-Чупрыны в образе "казака Мамая".

Джонсонюк
Борис Джонсон / коллаж фото УНИАН и Суспильне. Чернигов

Британского премьера Бориса Джонсона заочно сделали украинским казаком и дали новую фамилию ‒ Чупрына. Как сообщает портал "Суспильне", весь процесс провела черниговская община Екатерининской церкви.

Как говорят прихожане, уже очень скоро Джонсон получит соответствующую казацкую грамоту и собственный портрет маслом. Которые и подтвердят то, что он теперь казак Чупрына.

Таким образом местные казаки хотели поблагодарить британского премьера за ту помощь, которую он оказывает Украине в войне против России.

"Это наше уважение и благодарность этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в Instagram подписывается как Джонсонюк – это британская фамилия на украинский манер. Поэтому это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", – говорит заместитель генерального директора местного музея Андрей Лесовой.

Фамилию новую Джонсону тоже подобрали неслучайно. Она как нельзя лучше отражает уникальные особенности его как политика и человека.

"Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Поэтому эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чупрына, все знали, о ком идет речь", – подытожил Лесовой.

Читайте такжеКак Борис Джонсон спас себя и Украину от забвения

Напомним, ранее состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону.

"За" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против проголосовало 148. Соответственно, Джонсон остался на посту премьера.

Позднеепресс-секретарь Бориса Джонсона в комментарии западному новостному агентству Reuters процитировал босса - по поводу того, что Власти различных стран мира ничуть не должны принуждать власти Украины к тому, чтобы они пошли на "плохой мир" со страной-агрессором ‒ Российской Федерацией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал спикер британского премьера.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
новости Чернигова Борис Джонсон новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:59

Виновных в оккупации юга Украины будут искать после войны - Данилов

11:47

В Чернигове премьера Джонсона "сделали" казаком Чупрыной: яркие фото

11:47

Схожая история, или Почему Словакия помогает Украине оружиеммнение

11:30

Рашисты бежали в панике: украинские артиллеристы мощно накрыли войска, которые хотели зайти с флангаФотоВидео

11:22

"В вопросе языка мне все равно": Дорн озвучил свою позицию

Реклама
11:21

"Деды" Джонни Депп и Эштон Катчер воевали: в "ЛНР" боевики опозорились с фото "ветеранов-героев"

11:03

На оккупированной части Луганщины горит база "вагнеровцев" – журналистВидео

10:57

Еще один украинский актер пополнил ряды ВСУ

10:53

Россиянам не удастся удержать Юг: бывший министр обороны Украины объяснил, почему

10:45

Германия не передаст Украине тяжелое оружие до зимы - ZeitВидео

10:25

В Харькове из-за обстрелов вспыхнули масштабные пожары: два человека погиблиФотоВидео

10:25

"Выбрал не Европу, а Украину": Роднянский оценил развод сына с россиянкой Студилиной

10:02

Польша передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники - ДудаВидео

09:42

Тарифы на коммуналку зимой не вырастут: Шмыгаль рассказал об отопительном сезонеВидео

09:33

"Разве с Гитлером так говорили?": Дуда разнес Шольца и Макрона за звонки ПутинуВидео

09:17

Налетят мощные грозы и сильный ливень: синоптики назвали дату, когда Украину атакует циклонВидео

09:17

Российский корабль идет ко дну: почему Путина начали бросать своимнение

09:04

США передали Украине новую партию мощных гаубиц М777Видео

08:38

800 погибших и 400 раненых: одна из мотострелковых бригад РФ почти полностью полегла в УкраинеВидео

08:34

Гороскоп на сегодня 9 июня 2022: Львам – неприятный выбор, Скорпионам – исполнение мечты, Стрельцам – вещие сныВидео

Реклама
08:19

День друзей 2022: милые картинки и открытки, поздравления с дружбой

08:13

Позиции ВСУ в Северодонецке рашисты пытаются обойти с фланга: штурм города продолжается - ISWВидео

07:55

Оккупанты штурмуют на 3 направлениях, ВСУ отбросили врага возле Северодонецка – ГенштабВидео

07:09

Украинские воины уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов на Херсонщине: 30 оккупантов ушли в адВидео

06:42

Скандальные показания Медведчука – астролог рассказал, посадят ли Порошенко

06:28

"В городе слышен грохот боев": ВСУ уже под Херсоном – АрестовичВидео

06:24

В кремлевском доме престарелых уже рвутся панталоны: почему запахло поражением Россиимнение

05:12

Восхитительно вкусные томатные оладья за 10 минут: простой рецептВидео

05:10

Войска РФ застряли на границе Херсонщины и Николаевщины: угрозы захвата Одессы нет – ЖдановВидео

04:44

48-летняя Хайди Клум понежилась на солнце в крошечном черном бикини

04:31

Последствия войны: Ляшко предупредил о проблемах с онкологией

04:24

Надежда Мейхер поддразнила поклонников прогулкой без белья

04:05

"А без американских брендов никак?": Волочкову распекли за бомжеватый образ

03:43

Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине

03:31

"Отрыжка ельцинской эпохи": про Аллу Пугачеву сняли фильм в пропагандистском стиле

02:39

Андрей Макаревич высмеял русских военных: "Раз думать не умеете - займитесь хотя бы чистописанием"

02:34

"Мало псов режима и коллаборантов": военный эксперт объяснил, почему русские не удержат захваченное

01:32

Западное вооружение изменит ход войны: эксперт указал месяц, когда армию РФ выгонят из УкраиныВидео

00:51

Приметы на 9 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

08 июня, среда
23:52

Сборная Украины обыграла Ирландию на старте Лиги нацийВидео

Реклама
23:45

Милла Йовович обратилась к украинцам со словами поддержки: "Мы видим вас, мы молимся за вас"Видео

23:36

"Они веят в победу": Зеленский рассказал, чем помочь беженцам из Украины

23:17

В Северодонецке решается судьба Донбасса – ЗеленскийВидео

23:07

Зеленский назвал главную ошибку РоссииВидео

23:06

Даша Квиткова покрыла тело патриотическими татуировками

22:22

"Не должны оставить эту войну в наследство": офицер ВСУ мощно обратился к украинцамВидео

22:08

Миру грозит глобальная катастрофа в 2023 году: названа основная проблемаВидео

21:48

Иван Дорн рассказал, с кем в России сохранил общение, несмотря на войну

21:34

Кремль в июне "спрячет" Путина: в РФ отменили спектакль с вопросами и "общением с жителями Донбасса"Видео

21:29

"Аппетиты не ограничатся Украиной": Подоляк о планах Госдумы по ЛитвеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять