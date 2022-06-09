В Чернигове премьера Джонсона "сделали" казаком Чупрыной: яркие фото

Борис Джонсон / коллаж фото УНИАН и Суспильне. Чернигов

Британского премьера Бориса Джонсона заочно сделали украинским казаком и дали новую фамилию ‒ Чупрына. Как сообщает портал "Суспильне", весь процесс провела черниговская община Екатерининской церкви.

Как говорят прихожане, уже очень скоро Джонсон получит соответствующую казацкую грамоту и собственный портрет маслом. Которые и подтвердят то, что он теперь казак Чупрына.

Таким образом местные казаки хотели поблагодарить британского премьера за ту помощь, которую он оказывает Украине в войне против России.

"Это наше уважение и благодарность этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в Instagram подписывается как Джонсонюк – это британская фамилия на украинский манер. Поэтому это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", – говорит заместитель генерального директора местного музея Андрей Лесовой.

Фамилию новую Джонсону тоже подобрали неслучайно. Она как нельзя лучше отражает уникальные особенности его как политика и человека.

"Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Поэтому эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чупрына, все знали, о ком идет речь", – подытожил Лесовой.

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Напомним, ранее состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону.

"За" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против проголосовало 148. Соответственно, Джонсон остался на посту премьера.

Позднеепресс-секретарь Бориса Джонсона в комментарии западному новостному агентству Reuters процитировал босса - по поводу того, что Власти различных стран мира ничуть не должны принуждать власти Украины к тому, чтобы они пошли на "плохой мир" со страной-агрессором ‒ Российской Федерацией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал спикер британского премьера.

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