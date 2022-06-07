Никто не должен принуждать Украину к "плохому миру" с Россией - Джонсон

Борис Джонсон / коллаж фото УНИАН

Власти различных стран мира ничуть не должны принуждать власти Украины к тому, чтобы они пошли на "плохой мир" со страной-агрессором ‒ Российской Федерацией. Такие слова британского премьер-министра Бориса Джонсона процитировал его пресс-секретарь в комментарии западному новостному агентству Reuters.

Чиновник во время очередного заседания правительства Соединенного Королевста, которое состоялось накануне, лично пообещал, что Великобритания как была, так и будет оставаться на "переднем крае" поддержки Украины в борьбе с российской военной агрессией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал пресс-секретарь британского премьера.

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Напомним, ранее состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону.

"За" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против проголосовало 148. Соответственно, Джонсон остался на посту премьера.

До того Борис Джонсон официально подтвердил - Лондон передаст Киеву партию новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью боя до 80 километров.

Британцы, как говорит Джонсон, предоставят украинской армии РСЗО модели M270 и будут поставлять большие партии боеприпасов M31A1 - в громадных масштабах.

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