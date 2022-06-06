ВСУ будут лупить врага на расстоянии до 80 км: Великобритания передает мощные М270

Великобритания передает Украине мощные MLRS / Фото twitter.com/InfoResist

Великобритания передаст Украине мощные реактивные системы залпового огня М270. ВСУ смогут лупить по оккупантам на расстоянии до 80 км. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, сообщает Reuters.

"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого использование дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", – сказал Бен Уоллес.

Вопрос о предоставлении Украине М270 уже согласовали с США, поскольку их производит американская компания, поэтому для передачи третьей стороне нужно разрешение Вашингтона.

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Что известно о М270

Власти Украины обращались к западному миру с просьбой предоставить Киеву дальнобойную артиллерию для военного противостояния России в южных и восточных областях.

Североатлантический альянс не решался предоставлять Украине таких вооружений, поскольку опасался вступления в прямую войну с Москвой. Однако сейчас все больше сведений указывают на готовность США поставить украинскому государству системы MLRS.

Установка M270 MLRS отправляет до 12 ракет с интервалом в 60 секунд. Точность стрельбы соблюдается при любом режиме из-за работы компьютерного перенацеливания установки между выстрелами. Дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда, может достигать до 300 километров.

РСЗО комплектуется управляемыми и неуправляемыми боеприпасами.

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