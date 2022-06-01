Поставки западного оружия Украине: в ОП предупредили о противодействии РФ

Спецслужбы РФ не оставляют попыток дискредитировать НАТО как поставщика оружия Украине.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вопрос о предоставлении Украине оружия западными союзниками.
Как подчеркнул он в ходе национального телемарафона, все, что нужно Украине, будет поставлено в любом случае.
"Может, не так быстро, как хотелось бы, а это плохо, потому что нужно как можно скорее, но мы получим, потому что есть консенсус антироссийский и проукраинский в политически-военных элитах Запада", – заверил представитель ОП.
Он также обратил внимание на то, что российские спецслужбы не оставляют попыток дискредитировать НАТО как поставщика оружия Украине. При этом РФ стремится создать информационный хаос и отчасти повлиять на западные страны, чтобы у них было меньше желания помогать Киеву.
Подоляк добавил, что вопрос предоставления оружия должен быть закрыт в информационном пространстве, пока это оружие не отправят на передовую.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
В своем выступлении в Бундестаге немецкий лидер заявил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".
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