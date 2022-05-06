Джонсон в разговоре с Макроном осудил "смертоносную глупость Путина"

Джонсон в разговоре с Макроном призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях / Reuters

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – двусторонние отношения, помощь Украине и изоляция России, сообщает официальный сайт правительства.

Британский премьер поприветствовал Макрона с переизбранием и договорился об активизации отношений между государствами. Джонсон стремится совместно с Францией работать над рядом проблем – от противостояния автократиям до глобальной энергетической безопасности.

Джонсон и Макрон единодушно осудили "смертоносную глупость Путина" с развязыванием войны. Они договорились координировать вопросы безопасности и помощи Украине, а также меры по изоляции РФ.

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"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей уверенностью в том, что Украина победит, если ей предоставят необходимую военную помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении, но подтвердил, что это решение за украинским правительством", – говорится в сообщении.

Дополнительно лидеры Великобритании и Франции обменялись мнениями о влиянии войны на мировые цены на энергоносители и продовольствие. Джонсон и Макрон договорились на уровне G7 работать над смягчением последствий российско-украинской войны на экономику развивающихся стран.

Напомним, ранее сообщалось о том, российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской, а также части Запорожской областей. Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко

На сегодняшний день в Кремле есть две партии, одна из которых говорит о том, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий Украины.

"Одна (партия – Главред) говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожье. Вторая партия говорит о том, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", – рассказал советник министра.

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