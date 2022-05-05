Путин штампует тайные указы: в РФ вычислили рекордные потери оккупантов

Оккупанты РФ несут рекордные потери / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписывает рекордное число секретных указов за последние 20 лет.

Такими указами, среди прочего, награждают уничтоженных в Украине российских захватчиков. Об этом идет речь в материале Медиазоны.

Погибших на войне с Украиной российских солдат обычно награждают "орденами мужества" посмертно. Из более чем 1700 изученных публикаций о гибели, этот орден упомянут почти в 600 случаев.

Что известно о тайных указах Путина

Судя по порядковым номерам указов Путина на сайте, где публикуются правовые акты, в марте 2022 года были засекречены 54% всех документов такого типа, подписанных президентом РФ. В апреле таких документов было 49%.

С помощью секретных указов в России, среди прочего, награждают военнослужащих — в том числе посмертно. При этом обнаружила упоминание такого указа в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что его посмертно наградили "орденом мужества" указом президента РФ от 3 марта № 85СС.

Дословно: "Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составила 59%. В то время в России шла вторая чеченская война.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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