Путин штампует тайные указы: в РФ вычислили рекордные потери оккупантов

В марте 2022 года были засекречены 54% документов, подписанных президентом РФ.
Президент РФ Владимир Путин подписывает рекордное число секретных указов за последние 20 лет.
Такими указами, среди прочего, награждают уничтоженных в Украине российских захватчиков. Об этом идет речь в материале Медиазоны.
Погибших на войне с Украиной российских солдат обычно награждают "орденами мужества" посмертно. Из более чем 1700 изученных публикаций о гибели, этот орден упомянут почти в 600 случаев.
Что известно о тайных указах Путина
Судя по порядковым номерам указов Путина на сайте, где публикуются правовые акты, в марте 2022 года были засекречены 54% всех документов такого типа, подписанных президентом РФ. В апреле таких документов было 49%.
С помощью секретных указов в России, среди прочего, награждают военнослужащих — в том числе посмертно. При этом обнаружила упоминание такого указа в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что его посмертно наградили "орденом мужества" указом президента РФ от 3 марта № 85СС.
Дословно: "Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составила 59%. В то время в России шла вторая чеченская война.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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