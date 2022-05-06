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По указке Путина Россия официально объявит Украине войну 9 мая - Шмыгаль

6 мая 2022, 18:31

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти Украины намереваются весьма упорно бороться вплоть до полной победы над оккупантом и агрессором.

Шмыгаль, Путин
По указке Путина Россия официально объявит Украине войну 9 мая - Шмыгаль / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что по данным западных спецслужб, на 9 мая российский диктатор Владимир Путин намерен объявить Украине полноценную войну. Об этом руководитель Кабмина сказал, выступая в Варшаве в рамках международной донорской конференции в поддержку Украины.

"Такие возможности есть, такие разговоры ведутся в высшем политическом руководстве РФ, по данным, еще раз повторяю, партнерских спецслужб. Произойдет ли это, будем видеть. Но если это произойдет, это будет еще раз подтверждением того, что Россия объявила войну цивилизованному демократическому миру, демократическим ценностям", — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, Украина намеревается бороться вплоть до полной победы над оккупантом и агрессором.

"Есть полная поддержка от наших партнеров. У нас есть желание победить. И я уверен, что это произойдет", — подытожил Шмыгаль.

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Напомним, ранее сообщалось о том, российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской, а также части Запорожской областей. Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко

На сегодняшний день в Кремле есть две партии, одна из которых говорит о том, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий Украины.

"Одна (партия – Главред) говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожье. Вторая партия говорит о том, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", – рассказал советник министра

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Автор: Егор Бунин
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Владимир Путин новости Украины Денис Шмыгаль война России и Украины
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