"Большая семерка" будет бессрочно помогать Украине деньгами - Bloomberg / ua.depositphotos.com/

Все страны, которые принимают участие в формате G7 ("Большая семерка") будут оказывать властям Украине и украинцам бессрочную поддержку в войне, которую наша страна ведет против страны-агрессора России. Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на проект финального коммюнике саммита G7 в Баварии (ФРГ).

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и помогать Украине столько, сколько потребуется", - говорится в тексте документа.

Аналитики Bloomberg говорят ‒ такие формулировки очень важны. Дело в том, что страны НАТО обеспокоены затягиванием украино-российской войны, а власти Германии и Франции ранее на официальном уровне регулярно говорили, что прекращения огня в Украине нужно добиваться переговорами с Кремлем.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 26 июня в рамках на саммите G7 в Германии британский премьер Борис Джонсон заявил французскому президенту Эмманюэлю Макрону, что на данном этапе любая попытка уладить войну между Россией и Украины только дополнительно усилит мировую нестабильность.

Именно такой текст был опубликован на официальном интернет-портале британского правительства ‒ по результатам встречи Джонсона с президентом Франции Макроном.

До того сообщалось, что страны G7 планируют инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.

Подчеркивается, что помощь будет предоставляться в форме ссуд и грантов. Так что Киеву не придется возвращать всю сумму.

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