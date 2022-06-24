"Пока будет необходимо": G7 обещает Украине военную поддержку до конца войны

Большая семерка пообещала поддержку Украине / Facebook Посольство Украины в США

Страны Большой семерки пообещали Украине оборонную и военную поддержку до тех пор, пока это будет необходимо.

Как сообщили в МИД Германии, об этом шла речь на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Верховного представителя ЕС в Берлине.

"Министры иностранных дел стран G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, включая военную и оборонную помощь, пока это будет необходимо", - говорится в заявлении по результатам встречи.

Какую помощь Украине обещает G7

Отметим, что страны G7 Украине обещают оказать гуманитарную помощь, поддержку в реконструкции и стабилизации.

Кроме того, также обещана помощь для усиления устойчивости соседних стран, в частности Молдовы, которая особенно сильно пострадала от наплыва украинских беженцев.

Они также приветствовали решение Европейского совета предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, а Грузии – статус "перспектива ЕС".

Продовольственный терроризм РФ

При этом главы МИД стран Большой семерки подчеркнули, что война РФ против Украины усугубляет продовольственную опасность, в частности, из-за блокады Черного моря, бомбардировок зерновых элеваторов и портов, повреждения сельскохозяйственной инфраструктуры Украины.

"Министры отбросили фальшивый нарратив России и дезинформацию о санкциях", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что все санкции G7 предусматривают исключения, которые позволяют российским продуктам питания и сельскохозяйственной продукции поступать на мировые рынки.

Разблокирование черноморских портов

Министры иностранных дел "Большой семерки" призвали Москву прекратить свои атаки и угрозы и открыть украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

Они выразили свою поддержку усилиям Организации Объединенных Наций относительно срочного восстановления Черноморского зернового пути и плана действий Европейской комиссии относительно "Маршрутов солидарности" ЕС-Украина для транспортировки зерна автомобильным, железнодорожным и морским транспортом на мировые рынки, в которые страны G7 вносят активный вклад.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального банка России.

Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе.

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