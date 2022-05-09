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Сотни миллиардов евро для Украины: в ЕС предложили отдать Киеву деньги Центробанка России

9 мая 2022, 12:20

Финансы Центробанка Афганистана уже передали афганцам – ситуация может повториться с российскими резервами, считает Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель
Отдать деньги Центробанка РФ Украине - абсолютно логичный шаг – Боррель / Reuters

На восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. В качестве финансирования можно использовать замороженные активы Центрального банка России. Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что европейским государствам следует изучить возможность изъятия замороженных активов Центробанка России с целью использования их для восстановления Украины после военных действий.

Читайте такжеСанкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в УкраинуВ качестве примера дипломат привел случай Афганистана, когда замороженные в США миллиарды долларов афганского Центробанка были изъяты в пользу афганцев в качестве потенциальной помощи жертвам терроризма и гуманитарной помощи народу.

"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен…было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России. У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так делать с афганскими деньгами и нельзя с российскими", - сказал Жозеп Боррель.

Впрочем, в FT подчеркнули, что страны ЕС пока не предпринимали какие-либо действия по данному вопросу.

Смотрите видео ТСН – на саммите Большой семерки обсудили санкции против России

Санкции против России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что для мирного завершения войны РФ против Украины российские военные должны быть выведены с захваченных украинских территорий. Мира на условиях Москвы быть не должно. По ее словам, санкции в отношении России могут быть отменены только тогда, когда она выведет свои войска с Украины.

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России. В рамках новых ограничений Европа собирается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от межбанковской платежной системы SWIFT, а также запустить санкции против Алины Кабаевой – бывшей российской гимнастки, которая, по данным ЕС, связана с Путиным.

Новые санкции против России блокирует Венгрия. Будапешту в качестве исключения разрешили покупать российскую нефть до 2024 года, однако государство все равно выступает против нефтяного эмбарго в отношении Москвы. В ЕС намерены продолжать переговоры по данному вопросу.

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