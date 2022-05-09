Сотни миллиардов евро для Украины: в ЕС предложили отдать Киеву деньги Центробанка России

Отдать деньги Центробанка РФ Украине - абсолютно логичный шаг – Боррель / Reuters

На восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. В качестве финансирования можно использовать замороженные активы Центрального банка России. Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что европейским государствам следует изучить возможность изъятия замороженных активов Центробанка России с целью использования их для восстановления Украины после военных действий.

Читайте такжеСанкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в УкраинуВ качестве примера дипломат привел случай Афганистана, когда замороженные в США миллиарды долларов афганского Центробанка были изъяты в пользу афганцев в качестве потенциальной помощи жертвам терроризма и гуманитарной помощи народу.

"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен…было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России. У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так делать с афганскими деньгами и нельзя с российскими", - сказал Жозеп Боррель.

Впрочем, в FT подчеркнули, что страны ЕС пока не предпринимали какие-либо действия по данному вопросу.

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Санкции против России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что для мирного завершения войны РФ против Украины российские военные должны быть выведены с захваченных украинских территорий. Мира на условиях Москвы быть не должно. По ее словам, санкции в отношении России могут быть отменены только тогда, когда она выведет свои войска с Украины.

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России. В рамках новых ограничений Европа собирается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от межбанковской платежной системы SWIFT, а также запустить санкции против Алины Кабаевой – бывшей российской гимнастки, которая, по данным ЕС, связана с Путиным.

Новые санкции против России блокирует Венгрия. Будапешту в качестве исключения разрешили покупать российскую нефть до 2024 года, однако государство все равно выступает против нефтяного эмбарго в отношении Москвы. В ЕС намерены продолжать переговоры по данному вопросу.

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