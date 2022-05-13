Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку Украины

Помощь Украине будет предоставляться в форме ссуд и грантов.
Страны G7 планируют инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.
Об этом будет идти речь на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе, пишет Spiegel.
Что известно о помощи G7 Украине
Отмечается, что сумма стала известна после того, как Украина сама озвучила эту финансовую потребность до конца года.
Подчеркивается, что помощь будет предоставляться в форме ссуд и грантов. Так что Киеву не придется возвращать всю сумму. Сумма в 30 миллиардов евро предполагает, что военные действия закончатся в течение года.
При этом Киев запросил около пяти миллиардов евро ежемесячно. Международный валютный фонд считает эти расчеты справедливыми и тоже приходит к подобным цифрам.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального банка России.
Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе.
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