Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку Украины

В G7 планируют пакет помощи для Украины / Facebook Посольство Украины в США

Страны G7 планируют инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.

Об этом будет идти речь на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе, пишет Spiegel.

Что известно о помощи G7 Украине

Отмечается, что сумма стала известна после того, как Украина сама озвучила эту финансовую потребность до конца года.

Подчеркивается, что помощь будет предоставляться в форме ссуд и грантов. Так что Киеву не придется возвращать всю сумму. Сумма в 30 миллиардов евро предполагает, что военные действия закончатся в течение года.

При этом Киев запросил около пяти миллиардов евро ежемесячно. Международный валютный фонд считает эти расчеты справедливыми и тоже приходит к подобным цифрам.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального банка России.

Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе.

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