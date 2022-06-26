В войне РФ против Украины - критический момент: результаты встречи Джонсона и Макрона на саммите G7

Джонсон, Макрон / коллаж пресс-служба президента Украины и ua.depositphotos.com

Британский премьер Борис Джонсон заявил французскому президенту Эмманюэлю Макрону, что на данном этапе любая попытка уладить войну между Россией и Украины только дополнительно усилит мировую нестабильность. Именно такой текст был опубликован на официальном интернет-портале британского правительства ‒ по результатам встречи Джонсона с президентом Франции Макроном 26 июня в рамках на саммите G7 в Германии.

Кроме того, британский премьер особо отметил ‒ любая попытка урегулировать конфликт лишь приведет только к длительной нестабильности и выдаст российскому диктатору Владимиру Путину "лицензию на манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками навечно".

И лидер Великобритании, и лидер Франции сошлись во мнении ‒ сейчас критический момент для украино-российского конфликта. И именно сейчас есть возможность переломить ход войны. Джонсон и Макрон особо отметили необходимость поддерживать Украину ‒ для того, чтобы укрепить ее позиции и в войне, и в любых будущих переговорах.

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Напомним, ранее Борис Джонсон публично пообещал покинуть свой пост, если больше не сможет помогать Украине в войне с Россией. Такое заявление чиновник сделал во время очередной пресс-конференции.

"Если бы мне доказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно стало слишком тяжелым, а цена поддержки этих людей стала слишком большой с точки зрения инфляции и экономического ущерба [Великобритании ‒ Главред], то я бы признал, что проиграл очень важный аргумент, и я бы ушел. Но я этого не вижу", – сказал премьер-министр.

Позднее пресс-секретарь Бориса Джонсона в комментарии западному новостному агентству Reuters процитировал босса - по поводу того, что Власти различных стран мира ничуть не должны принуждать власти Украины к тому, чтобы они пошли на "плохой мир" со страной-агрессором ‒ Российской Федерацией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал спикер британского премьера.

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