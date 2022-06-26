Джонсон хочет пригласить Зеленского в Лондон и устроить встречу с Елизаветой II: СМИ назвали сроки

Джонсон и Зеленский дважды встречались в Киеве / Фото president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать с визитом в Лондон в октябре.

Как сообщает The Sunday Times, официальный визит главы государства будет включать аудиенцию с королевой Елизаветой II.

Поездка Зеленского в Британию должна совпасть с его участием в конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Штаб-квартира политической силы одобрила данную идею.

Издание отмечает, что команда Джонсона работает над одним из планов по повышению популярности главы британского правительства.

Отметим, с момента начала полномасштабного вторжения украинский президент не покидал пределов страны и не совершал иностранных визитов. В то же время британский премьер Борис Джонсон дважды приезжал в Киев после 24 февраля.

Визит Бориса Джонсона в Киев

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев без предварительного объявления.

После встречи Зеленский и Джонсон в Киеве вышли на общий брифинг.

17 июня премьер-министр Британии Борис Джонсон во второй раз после начала полномасштабной войны приехал в Киев. Британский лидер встретился с Владимиром Зеленским.

Как сообщал Главред, на днях Борис Джонсон публично пообещал покинуть свой пост, если больше не сможет помогать Украине в войне с Россией.

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