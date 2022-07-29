УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Буду самым большим другом Украины": Лиз Трасс пообещала увеличение военной помощи

29 июля 2022, 09:59

Лиз Трасс планирует баллотироваться на пост премьер-министра Британии.

'Буду самым большим другом Украины': Лиз Трасс пообещала увеличение военной помощи
Лиз Трасс заявила, что будет самым большим другом Украины / Фото Reuters

Британия обещает работать над увеличением военной и гуманитарной помощи для Украины. А британский министр иностранных дел Лиз Трасс утверждает, что пойдет по пути Бориса Джонсона и будет самым большим другом Украины. Об этом сообщает Reuters.

Трасс планирует соревноваться за президентское кресло Британии. Будучи главой МИД, она контролировала введение санкций против окружения российского диктатора Владимира Путина, которые были наложены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины – следуя по стопам Бориса Джонсона – и полностью возьму на себя обязательство обеспечить провал путина в Украине и его стратегическое поражение, и чтобы Россия была ограничена в будущем",– заявила Лиз Трасс.

Она убеждена, что сейчас не следует идти на уступки и компромиссы "ужасному диктатору".

Читайте такжеДжонсон может стать новым генсеком НАТО - The Telegraph

Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Другие новости:

война в Украине Британия российское вторжение Лиз Трасс
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:12

Путин готовит "запасной аэродром": СМИ выяснили, куда сбежит диктатор, когда проиграет войну

09:59

"Буду самым большим другом Украины": Лиз Трасс пообещала увеличение военной помощиВидео

09:40

Не оставила места для фантазии: Бейонсе без белья снялась для нового промо

09:37

Оккупант сбил российский вертолет К-52 на Херсонщине: ВСУ его ищут, чтобы вручить вознаграждениеВидео

09:16

ВСУ уничтожили еще четыре склада боеприпасов и кучу техники РФ на ХерсонщинеВидео

Реклама
09:14

Тищенко попал в новый конфуз: нардеп по ошибке поздравил украинцев с Днем НезависимостиВидео

09:02

"Донецкий" Артур Пирожков рассорился с отцом, который поддерживает войну в Украине

08:58

Осенью целями россиян могут стать ТЭЦ и ТЭСмнение

08:29

Сбил 6 самолетов Су-25 РФ и ракету: 19-летнему срочнику Нацгвардии присвоили звание Героя Украины

08:28

В Украине "задвухсотили" снайпера РФ, который помогал аннексировать Крым

07:59

Переполох со сладостями: как вывести пятна от шоколада с одеждыВидео

07:52

"Снимал сюжеты для рашн-пропаганден и сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали военкора из РФ

07:23

В Донецкой области оккупанты могут сосредоточить усилия лишь на одном направлении - ISWВидео

07:00

День Сил Специальных Операций ВСУ: мощные поздравления и картинки защитникам

06:40

Следующий шаг ВСУ на Херсонщинемнение

06:36

РФ ударила по центру Харькова, под завалами дома ищут людей

06:00

Путин в тупике, поражение в войне станет для него концом - Владимир ГорбачВидео

04:30

Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

04:00

Куда опасно прятаться во время воздушной тревоги: важные правила

03:10

Через "Дию", от ООН и от Красного креста: как украинцу получить финансовую помощь во время войны

Реклама
02:40

Россия смогла быстро захватить Чернобыльскую АЭС благодаря тайным агентам - ReutersВидео

02:05

Военный эксперт Жданов объяснил, почему новая тактика ВСУ очень успешна

01:37

Удастся применить даже мелкую и вялую морковь: как сохранить на зиму урожай в банках

01:07

Гороскоп на неделю 1-7 августа: Тельцам – важные новости, Львам – долги, Скорпионам – вещие сныВидео

00:51

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

00:36

И слезы, и объятия: Лидия Таран показала, как выглядит ее дом после прилета российской ракеты

00:17

С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные текстыФото

00:06

Зеленский заразительно рассмеялся во время интервью Пирсу Моргану. Момент попал на видеоВидео

00:04

Россию должны признать государством-спонсором терроризма - Зеленский

00:01

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2022: Львам – удачные совпадения, Стрельцам – деньги, Водолеям – потериВидео

28 июля, четверг
23:59

Гороскоп на август 2022 для Тельцов: сюрпризы судьбы, любовь с первого взгляда и помощь высших сил

23:40

Украинцы требуют исключить россиянку из конкурса "Мисс мира"

23:35

Рассказывала бредни о "нацистах" в ВСУ: в Харькове преподавательница вуза угодила в громкий скандалВидео

23:22

"Такая красивая семья": Пугачева прогулялась в новом образе с детьми

23:05

Оккупанты привязывают коптеры к удочкам, боясь "глушилок" ВСУВидео

22:59

Модный дом Balenciaga создал модный свитшот, чтобы помочь Украине

22:38

В СНБО признались, когда Украина наконец-то уничтожит Керченский мостВидео

22:15

Названа самая красивая женщина мира

22:12

РФ потерпела политическое поражение: эксперт перечислил главные провалы врага

21:52

На Николаевщине два человека подорвались на мине в море: Ким рассказал деталиВидео

Реклама
21:41

Гороскоп на август 2022 для Овнов: назван самый удачный день месяцаВидео

21:26

Есть ли перспективы у мирных переговоров с Россией?мнение

21:24

Россияне ударили по Николаеву: повреждены жилые дома и центр выдачи гумпомощиВидео

21:14

Украинская десантура сбросила взрывчатку точно в люк бронемашины оккупантовВидео

21:05

Вражеские войска мощно обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов", погиб парень

20:52

РосСМи сообщили, что София Ротару определилась, на чьей она стороне

20:39

У Зеленского озвучили печальные последствия деоккупации Херсона для россиянВидео

20:28

"Это просто энциклопедия идиотизма": Арестович озвучил вторую стратегическую ошибку РФ в войнеВидео

20:15

Генерал Бен Ходжес сделал прогноз относительно окончания войны в Украине

20:06

"Это выглядит мерзко": Лукашенко уничтожил свое место в истории - Подоляк

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять