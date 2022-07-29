'Буду самым большим другом Украины': Лиз Трасс пообещала увеличение военной помощи

Лиз Трасс заявила, что будет самым большим другом Украины / Фото Reuters

Британия обещает работать над увеличением военной и гуманитарной помощи для Украины. А британский министр иностранных дел Лиз Трасс утверждает, что пойдет по пути Бориса Джонсона и будет самым большим другом Украины. Об этом сообщает Reuters.

Трасс планирует соревноваться за президентское кресло Британии. Будучи главой МИД, она контролировала введение санкций против окружения российского диктатора Владимира Путина, которые были наложены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины – следуя по стопам Бориса Джонсона – и полностью возьму на себя обязательство обеспечить провал путина в Украине и его стратегическое поражение, и чтобы Россия была ограничена в будущем",– заявила Лиз Трасс.

Она убеждена, что сейчас не следует идти на уступки и компромиссы "ужасному диктатору".

Читайте такжеДжонсон может стать новым генсеком НАТО - The Telegraph

Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Другие новости: