Бен Уоллес или Лиз Трасс: СМИ назвали преемников Джонсона

Как говорят западные аналитики и эксперты, есть как минимум восемь человек, которые могут сменить Бориса Джонсона на посту главы британского правительства.
В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. Агентство Reuters опросило экспертов и составило шорт-лист кандидатов ему на замену ‒ они ранжированы по своим шансам занять премьерский пост.
ЛИЗ ТРАСС
Министр иностранных дел Великобритании регулярно побеждает в опросах, которые проводятся среди членов правящей Консервативной партии.
ДЖЕРЕМИ ХАНТ
Руководитель специального комитета Палаты общин по вопросам здоровья ‒ в прошлом руководитель МИД и руководитель Минздрава.
БЕН УОЛЛЕС
Министр обороны, за минувшие месяцы ставший самым популярным членом правительства Джонсона ‒ благодаря его вкладу в поставки оружия Украине.
РИШИ СУНАК
Бывший министр финансов ‒ некогда один из фаворитом среди возможных преемников Джонсона. Однако впоследствии скандалы с налоговым статусом его супруги и нарушение вместе с Джонсоном правил коронавирусного карантина сильно пошатнули его шансы.
САДЖИД ДЖАВИД
Бывший банкир и бывший министр здравоохранения. Был первым членом правительства, который ушел в отставку, протестуя против обвинений в адрес Джонсона.
НАДХИМ ЗАХАВИ
Новоназначенный министр финансов. Личная история успеха Захави ‒ как бывшего беженца из Ирака, сделавшего в Великобритании хорошую карьеру,
ПЕННИ МОРДОНТ
Младший министр по торговой политике Великобритании и бывший министр обороны. Одна из открытых противников Джонсона, которая поддерживала Ханта во внутрипартийной борьбе.
ТОМ ТУГЕНДХАТ
Глава комитета иностранным делам в Палате общин. Бывший военный и ветеран Ирака и Афганистана. Уже дал понять, что будет бороться за пост лидера Консервативной партии. Ярый противник Джонсона.
СУЭЛЛА БРЕЙВЕРМАН
Генеральный прокурор Англии и Уэльса. Также заявила, что будет баллотироваться на должность лидера Консервативной партии.
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Отставка Бориса Джонсона
В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.
В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.
Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.
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Перевод: Полина Панасенко