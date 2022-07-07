Бен Уоллес или Лиз Трасс: СМИ назвали преемников Джонсона

Борис Джонсон, Лиз Трасс, Джереми Хант / УНИАН, Number 10, Department of Health / flickr.com

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. Агентство Reuters опросило экспертов и составило шорт-лист кандидатов ему на замену ‒ они ранжированы по своим шансам занять премьерский пост.

ЛИЗ ТРАСС

Министр иностранных дел Великобритании регулярно побеждает в опросах, которые проводятся среди членов правящей Консервативной партии.

ДЖЕРЕМИ ХАНТ

Руководитель специального комитета Палаты общин по вопросам здоровья ‒ в прошлом руководитель МИД и руководитель Минздрава.

БЕН УОЛЛЕС

Министр обороны, за минувшие месяцы ставший самым популярным членом правительства Джонсона ‒ благодаря его вкладу в поставки оружия Украине.

РИШИ СУНАК

Бывший министр финансов ‒ некогда один из фаворитом среди возможных преемников Джонсона. Однако впоследствии скандалы с налоговым статусом его супруги и нарушение вместе с Джонсоном правил коронавирусного карантина сильно пошатнули его шансы.

САДЖИД ДЖАВИД

Бывший банкир и бывший министр здравоохранения. Был первым членом правительства, который ушел в отставку, протестуя против обвинений в адрес Джонсона.

НАДХИМ ЗАХАВИ

Новоназначенный министр финансов. Личная история успеха Захави ‒ как бывшего беженца из Ирака, сделавшего в Великобритании хорошую карьеру,

ПЕННИ МОРДОНТ

Младший министр по торговой политике Великобритании и бывший министр обороны. Одна из открытых противников Джонсона, которая поддерживала Ханта во внутрипартийной борьбе.

ТОМ ТУГЕНДХАТ

Глава комитета иностранным делам в Палате общин. Бывший военный и ветеран Ирака и Афганистана. Уже дал понять, что будет бороться за пост лидера Консервативной партии. Ярый противник Джонсона.

СУЭЛЛА БРЕЙВЕРМАН

Генеральный прокурор Англии и Уэльса. Также заявила, что будет баллотироваться на должность лидера Консервативной партии.

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Отставка Бориса Джонсона

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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Перевод: Полина Панасенко