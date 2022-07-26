Украинцы хотят предоставить гражданство Джонсону и сделать его премьер-министром Украины

Борис Джонсон / president.gov.ua

Украинцы хотят предоставить гражданство Борису Джонсону и подать его кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

На сайте ОП появилась соответствующая петиция. Пока что обращение к президенту набрало всего 256 голосов. До окончания сбора подписей остается 92 дня.

Автор петиции аргументировал свое предложение тем, что Борис Джонсон оказывал поддержку Украине и у него четкая позиция против военного вторжения РФ в нашу страну.

Петиция / скриншот

Стоит напомнить, что на Закарпатье в городе Хуст улицу российского писателя Льва Толстого переименовали - теперь она носит имя британского премьера Бориса Джонсона, которого очень полюбили украинцы за его поддержку нашей страны в войне против России.

Читайте также"Второго Джонсона не будет": дипломат рассказал, чего ждать от нового премьер-министра ВеликобританииТакже сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы.

"Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней", - рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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